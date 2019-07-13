«Спортивный» интерес. Отвечаем на 5 вопросов про строительство новой станции метро в Новосибирске

Станцию метро «Спортивная» планируют построить за три года

В сентябре начнётся строительство станции метро «Спортивная» — положительного заключения экспертизы пока нет, но подготовительные работы на стройплощадке идут уже месяц. НГС отвечает на пять вопросов читателей по поводу строительства новой станции. Что с экспертизой?

5 июня проект станции метро «Спортивная» не прошёл государственную экспертизу. Тем не менее, говорят специалисты, сейчас почти все замечания сняли, осталось несколько технических вопросов. «Заключен договор на повторную экспертизу. Сегодня мы получили 48 замечаний, — объяснил главный архитектор проекта Евгений Малыгин. — На первом этапе экспертизы у нас было 260 замечаний».



Он отметил, что эксперты детально изучают проект, в том числе потому, что станция уникальная. Уникальность в том, что холодную эстакаду нужно обустроить тёплой станцией. И избежать остановки работы метрополитена во время строительства станции.

Самый сложный вопрос, который так и не удалось согласовать с экспертами, — автоматическое пожаротушение. «Мы не смогли доказать экспертам, что это нужно. Долго доказывали, но не смогли», — подытожил главный инженер проекта. Все формальности планируют уладить к середине августа, а в сентябре — начать строительство станции.

Метростроители планируют работать ночью, чтобы не останавливать движение поездов Фото: Густаво Зырянов

Будет ли работать метро во время строительства новой станции?

Работу метро останавливать не планируют, так как работы, связанные с эстакадой, будут идти ночью, рассказал начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. Метрополитен займётся эстетическим видом эстакады. За три года в планах метрополитена — привести в порядок опоры эстакады, пролёты сооружений и металлических конструкций. Опоры очистят пескоструйными аппаратами, обработают антивандальной пропиткой, благодаря которой можно будет легко смывать граффити. А также покрасят короба, перила, крыши эстакады.



Все эти работы метрополитен выполнит за свой счёт — в общей сложности с 2020 по 2021 год предприятие потратит порядка 36 миллионов рублей.



Подготовительные работы должны закончить к сентябрю Фото: Густаво Зырянов

Что сейчас происходит на площадке строительства станции «Спортивная»?

Подготовка площадки началась ещё в июне. К сентябрю, объявил мэр Анатолий Локоть, они закончатся и начнётся непосредственно строительство новой станции.

На сегодняшний день снесли строения, которые попадают в зону застройки, вывезли 8 тысяч кубов растительного грунта, завезли 2 тысячи тонн песка, рассказали в МУП «УЗСПТС». Пока на подготовительные работы потратили порядка 14 миллионов рублей. Всего на этот этап запланировано 55 миллионов.



Предварительный вид станции метро «Спортивная» Фото: Ольга Бурлакова

Когда ее откроют?

Общая стоимость объекта — 1,4 миллиарда рублей. Основной съезд на строительную площадку ЛДС будет с Немировича-Данченко. Дорогу планируют сделать до ноября, сообщил директор ГКУ «Арена» Игорь Кокорин.

Станцию «Спортивная» откроют в 2022 году. Кроме строительства самой станции, будет реконструкция проезжей части, сужение прилегающей улицы, строительство надземного перехода, перенос контактной сети троллейбусов, перечислил начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Демин.

