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Дороги и транспорт

ГИБДД объявила охоту на машины со слишком яркими фарами

ГИБДД четыре дня будет ловить машины с ксеноном

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В прошлый раз автоинспекторы оштрафовали за ксенон 13 человек 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 15 июля, новосибирские автоинспекторы начали ловить автомобили, на которых установлен ксенон.

Акция продлится четыре дня — до 18 июля.

«Мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с использованием во внешних световых приборах ламп, не соответствующих типу данного светового прибора», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

В прошлый раз похожее мероприятие было в апреле — тогда за 4 дня автоинспекторы оштрафовали 13 водителей.

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КОММЕНТАРИИ (18)

15 июл 2019 в 07:37

Это надо зимой делать,когда темнеет в 16 и рассвет в 9.

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15 июл 2019 в 07:48

О это у нас любят таким всегда врубаю дальний. Старые японские ведра за 300 т.р. грешат этим. Хотя казаться как БМВ но получается нелепо.

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15 июл 2019 в 07:38

Поделом,а то так слепят что «теряешься» на несколько секунд..Ну единственно такие акции надо делать ни раз в 10 лет,, а чаще.