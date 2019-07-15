ГИБДД объявила охоту на машины со слишком яркими фарами

Сегодня, 15 июля, новосибирские автоинспекторы начали ловить автомобили, на которых установлен ксенон.

Акция продлится четыре дня — до 18 июля.

«Мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с использованием во внешних световых приборах ламп, не соответствующих типу данного светового прибора», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

В прошлый раз похожее мероприятие было в апреле — тогда за 4 дня автоинспекторы оштрафовали 13 водителей.