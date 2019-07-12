Мальдивы на замке: на золоотвале ТЭЦ-5 с невероятно голубой водой запретили фотосессии

Пост охраны на территории ТЭЦ-5 в Новосибирске начал работать 12 июля — как заявили в компании, он круглосуточный.

В пресс-службе СГК рассказали, что золоотвал будут патрулировать полицейские, а по периметру появится больше камер видеонаблюдения.

«Золоотвал — это производственная площадка особо опасного объекта и это частная территория, принадлежащая СГК. Находиться здесь посторонним лицам запрещено. Фотосессии, экскурсии — недопустимы. В первую очередь, из соображений безопасности для самих людей — купаться, заходить в воду и пить её нельзя. Сейчас из-за любителей красивых фото персоналу станции приходится работать вне штатного режима», — цитирует пресс-служба СГК директора ТЭЦ-5 Олега Зыкова.