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Город

Мальдивы на замке: на золоотвале ТЭЦ-5 с невероятно голубой водой запретили фотосессии

У озера поставили круглосуточную охрану — СГК заявила, что туристы мешают работать

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По периметру золоотвала установят дополнительные камеры видеонаблюдения

Фото: Александр Ощепков / НГС

Пост охраны на территории ТЭЦ-5 в Новосибирске начал работать 12 июля — как заявили в компании, он круглосуточный.

В пресс-службе СГК рассказали, что золоотвал будут патрулировать полицейские, а по периметру появится больше камер видеонаблюдения.

«Золоотвал — это производственная площадка особо опасного объекта и это частная территория, принадлежащая СГК. Находиться здесь посторонним лицам запрещено. Фотосессии, экскурсии — недопустимы. В первую очередь, из соображений безопасности для самих людей — купаться, заходить в воду и пить её нельзя. Сейчас из-за любителей красивых фото персоналу станции приходится работать вне штатного режима», — цитирует пресс-служба СГК директора ТЭЦ-5 Олега Зыкова.

В энергокомпании прежде утверждали, что, по результатам многочисленных проверок, радиационный фон на золоотвале в норме.

Мировую славу золоотвал за ТЭЦ-5 получил благодаря репортажу на НГС: мы съездили туда и опубликовали фото невероятно голубого озера (советуем их пересмотреть, это и правда красиво).

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КОММЕНТАРИИ (14)

Демократ
12 июл 2019 в 17:22

Глупые люди. Надо просто вход платным сделать и все. Сейчас это озеро тянет с них деньги (на охрану), а будет нести

Фото пользователя
12 июл 2019 в 17:18

Да сразу надо было закрывать территорию. А то люди, достойные премии Дарвина, туда толпами поехали, читала, что кто-то даже на вкус воду попробовал. Естественный отбор, ветер северный....

Фото пользователя
12 июл 2019 в 17:24

Клаааас! То есть, пока о "чудесном" местечке не писали местные, а потом и буржуинские СМИ, фотосессии никому не мешали, видимо, и оно не было "особо опасным объектом"? Товарищи дорогие! В если он особо опасный, то чего ж вы его сразу забором не обнесли и охрану не выставили? Странная беспечность, однако...