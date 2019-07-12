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Дороги и транспорт

Сибирячку обвинили в ДТП и потребовали 50 тысяч. В день аварии она была в Санкт-Петербурге

Мошенники пытались добиться страховых выплат по полису ОСАГО

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Компания потребовала от Екатерины заплатить 50 тысяч якобы за то, что понесла расходы

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Жительницу Новосибирска Екатерину Т. обвинили в ДТП, участником которого она не была — в этот момент она отдыхала в Петербурге. 

Как рассказал корреспонденту НГС юрист компании «ГражданинЪ» Сергей Юртаев, история началась, когда его клиентке позвонили из страховой компании «МАКС» и попросили уточнить, участвовала ли она в ДТП 8 мая 2017 года.

— Позвонили, <...> поскольку пришло заявление на страховую выплату. Причём пришло оно с другой страховой компании, которая осуществляла прямую страховую выплату. Это когда клиент обращается в свою страховую компанию для получения выплаты, а потом страховая компания связывается с СК виновника для компенсации затраченных средств, — объяснил он.

По его словам, Екатерине предложили подъехать в офис, где она увидела фальшивое извещение о ДТП. В документе был неверно указан адрес и стояла чужая подпись.

«Клиентка [в момент аварии] находилась в другом городе: она была в путешествии в Санкт-Петербурге.

юрист компании «ГражданинЪ» Сергей Юртаев.

— Всё это пришлось подтверждать документально. <...> Выяснилось тут же, что таких случаев было несколько, что выплаты были произведены по ДТП, в которых люди вообще не участвовали, — говорит Юртаев.

После этого, уверяет юрист, страховая компания «МАКС» обратилась в суд, потребовав от женщины выплатить 50 тысяч рублей — те деньги, которые страховая компания заплатила другому участнику ДТП. В распоряжении редакции НГС есть копия искового заявления страховой компании к Екатерине.

— Когда суд получил на руки все документы, он принял решение в пользу моей клиентки. То есть отказал страховой компании в этом иске. Если бы не было подтверждающих документов, что она отсутствовала, доказать это было бы крайне сложно, — заявил Сергей Юртаев.

Оперативно получить комментарий страховой компании «МАКС» не удалось.

Юрист объясняет, что схема мошенничества строится на том, чтобы оформить фальшивое извещение о ДТП, а после потребовать от страховой компании прямой выплаты, получив деньги сразу же. Всю необходимую информацию для заполнения документов мошенники находят в базах данных и открытых источниках.

В 2017 году в Новосибирске отметили рост незаконных страховых выплат по ОСАГО — большую часть составили накладные расходы. Тогда директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук назвал это «уродливым мошенничеством». А в 2011 году новосибирский суд признал виновными в инсценировке ДТП нескольких новосибирцев — они получили условные сроки.

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КОММЕНТАРИИ (2)

12 июл 2019 в 17:44

Хорошо, что такая акула капитализма была заинтересована, как страховая компания. Сама дамочка могла бы ни черта и не доказать, такие случаи уже были. Даже билеты, чеки и справки из гостиницы суд не принимал.

12 июл 2019 в 17:41

Да нормально все, народ наказывал СК за то что они много лет уродливо не доплачивали пострадавшим в ДТП.

951
12 июл 2019 в 18:05

А если бы не была в другом городе, тогда что? Осталась бы виноватой?