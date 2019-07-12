Перед областной больницей вырыли огромный ров

Новосибирскую областную больницу теперь окружает глубокий ров
Фото: Густаво Зырянов / НГС
У входа в главный корпус Новосибирской областной больницы на улице Немировича-Данченко появился длинный глубокий ров — учреждение объяснило, зачем он нужен.
«Идут работы, [специалисты] тянут коммуникации к перинатальному центру», — пояснили в пресс-службе областной больницы.
На время работ больница сделала деревянные мостики над ямами, а запрещённые к проходу места затянула спецлентами.
Стройка областного перинатального центра ожила около месяца назад — до этого долгострой стоял на Немировича-Данченко не один год. Как анонсировали в июне новосибирские власти, в этом году строители займутся системой отопления, электрикой и штукатуркой, а в следующем — отделкой и размещением оборудования. Власти отметили, что стройка может пойти и с опережением плана — сейчас окончание строительства намечено на 2021 год.
Главный врач больницы Анатолий Юданов добавил, что после ввода перинатального центра в больнице освободятся помещения — их отдадут другим отделениям.
Этой весной губернатор региона Андрей Травников также сообщил о будущем строительстве онкологического центра на 800 больных. Начать строительство планируется через два года.