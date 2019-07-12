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Перинатальный центр

Перед областной больницей вырыли огромный ров

Глубокий котлован растянулся на десятки метров

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Новосибирскую областную больницу теперь окружает глубокий ров

Фото: Густаво Зырянов / НГС

У входа в главный корпус Новосибирской областной больницы на улице Немировича-Данченко появился длинный глубокий ров — учреждение объяснило, зачем он нужен. 

«Идут работы, [специалисты] тянут коммуникации к перинатальному центру», — пояснили в пресс-службе областной больницы. 

На время работ больница сделала деревянные мостики над ямами, а запрещённые к проходу места затянула спецлентами. 

В больнице заверили, что ходить по территории безопасно

В больнице заверили, что ходить по территории безопасно

Стройка областного перинатального центра ожила около месяца назад — до этого долгострой стоял на Немировича-Данченко не один год. Как анонсировали в июне новосибирские власти, в этом году строители займутся системой отопления, электрикой и штукатуркой, а в следующем — отделкой и размещением оборудования. Власти отметили, что стройка может пойти и с опережением плана — сейчас окончание строительства намечено на 2021 год.

Рабочие тянут коммуникации к перинатальному центру, который должен быть достроен к 2021 году&nbsp;

Рабочие тянут коммуникации к перинатальному центру, который должен быть достроен к 2021 году 

Главный врач больницы Анатолий Юданов добавил, что после ввода перинатального центра в больнице освободятся помещения — их отдадут другим отделениям.

Этой весной губернатор региона Андрей Травников также сообщил о будущем строительстве онкологического центра на 800 больных. Начать строительство планируется через два года. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

12 июл 2019 в 16:42

Ограждения если сделаны, дорожки прокинуты для перехода. То не вижу проблем