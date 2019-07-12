Перед областной больницей вырыли огромный ров

Стройка областного перинатального центра ожила около месяца назад — до этого долгострой стоял на Немировича-Данченко не один год. Как анонсировали в июне новосибирские власти, в этом году строители займутся системой отопления, электрикой и штукатуркой, а в следующем — отделкой и размещением оборудования. Власти отметили, что стройка может пойти и с опережением плана — сейчас окончание строительства намечено на 2021 год.