Свой кусочек «Анталии»: чиновники решили выкупить кафе в сквере Славы

Участок со зданием находится на территории сквера Славы, в котором идёт реконструкция . Его площадь — 1340 кв. м, по данным публичной кадастровой карты, он стоит более 10 млн рублей, и по документу его занимает кафе-мороженое «Анталия». Выкупную цену мэрии пока только предстоит определить.

Мэрия Новосибирска выпустила постановление об изъятии территории и здания кафе «Анталия» на улице Станиславского, 9 — документ опубликован на сайте мэрии.

Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой прокомментировать изъятие участка и здания и дальнейшую судьбу территории.

Сегодня кафе работало в штатном режиме, но по указанным в онлайн-справочниках телефонам на звонки никто не ответил.



В июне стало известно, что для муниципальных нужд власти намерены выкупить здание на Речном вокзале — в нём работает кафе «Вилка-Ложка» и несколько других компаний.

