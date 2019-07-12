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Свой кусочек «Анталии»: чиновники решили выкупить кафе в сквере Славы

Оно стоит около 10 миллионов рублей — итоговую цену власти назовут позже

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Кафе пока открыто

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Мэрия Новосибирска выпустила постановление об изъятии территории и здания кафе «Анталия» на улице Станиславского, 9 — документ опубликован на сайте мэрии.

Участок со зданием находится на территории сквера Славы, в котором идёт реконструкция. Его площадь — 1340 кв. м, по данным публичной кадастровой карты, он стоит более 10 млн рублей, и по документу его занимает кафе-мороженое «Анталия». Выкупную цену мэрии пока только предстоит определить.

Возле кафе есть летняя веранда и детская площадка

Возле кафе есть летняя веранда и детская площадка

Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой прокомментировать изъятие участка и здания и дальнейшую судьбу территории.

Сегодня кафе работало в штатном режиме, но по указанным в онлайн-справочниках телефонам на звонки никто не ответил.

В июне стало известно, что для муниципальных нужд власти намерены выкупить здание на Речном вокзале — в нём работает кафе «Вилка-Ложка» и несколько других компаний.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Хряпа
12 июл 2019 в 18:09

И что она с ним будет делать? Локоть в бармены пойдет, Терешкова в официанты? Для чего это вообще?

12 июл 2019 в 18:08

Стоит 10, мэрия выкупит на 30. А потом все будут счастливы и довольны когда откаты получат. Схема то не новая.

12 июл 2019 в 18:07

А на какие средства они это делают? Опять городской бюджет, за деньги горожан? Мэрия что края теряет, творят что хотят.