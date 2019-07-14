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Криминал

Девушке из Чехии проломили голову бутылкой на ночной улице возле бара

Ее едва не покалечил мужчина, которого выставили на улицу — он заявил, что попал в туристку случайно

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Наталья Маматюкова уже три года живёт в Чехии, в начале июля она приехала в Новосибирск в гости к родственникам

Фото: Руслан Пагаев

В начале июля жительница Чехии Наталья Маматюкова получила по голове стеклянным предметом — его возле бара «113» швырнул в девушку посетитель. Инцидент произошёл ночью 6 июля, в 2:30.

«Она ни в какой конфликтной ситуации не участвовала, находилась со своими друзьями, ждала такси, как в неё прилетел некий стеклянный предмет, попал ей в голову, причинил ей некие повреждения. Как поясняют очевидцы, недалеко от них происходила конфликтная ситуация: пьяный мужчина дебоширил или что-то в этом духе, вот он кинул этот предмет», — рассказал корреспонденту НГС представитель юридической компании «Юрисконсульт» Руслан Пагаев, юрист пострадавшей девушки.

Юрист уточнил, что его клиентка живёт в Чехии три года и приехала в Новосибирск к родственникам. Сама девушка пообщаться с НГС не смогла, так как была на лечении.

Он пояснил, что окончательно не удалось установить, какой предмет попал в голову девушке: он разбился от удара. К бару вызвали полицию и скорую помощь. Наталью увезли в больницу, так как у неё было открытое кровотечение. Она получила серьёзное рассечение, ей наложили швы.

Мужчину задержала полиция. «На месте происшествия, как поясняют очевидцы, он признавал, раскаивался в содеянном, а в отделении полиции он отказывался от своих слов», — рассказывает Пагаев.

Девушка не была знакома с задержанным, в баре перед случившимся у них также не было конфликтов.

Наталья подала заявление в полицию, её отправили на судмедэкспертизу (копия постановления о назначении этой экспертизы есть в распоряжении редакции). Пока судмедэкспертиза не может дать полное заключение, так как девушка ещё проходит лечение. После того как оно закончится, будет установлена степень тяжести вреда здоровью — и от этого будет зависеть квалификация преступления, уточнил юрист. Сейчас, по информации Пагаева, в полиции проводится проверка по данному факту.

Директор бара «113» Андрей Васин сообщил, что этот инцидент попал на камеры, видео он посмотрел сам.

«Был гость, которого вывели из заведения по причине того, что он немножко перебрал. Без всяких конфликтов его вывели на улицу, попросили отправиться. С ним всё было хорошо. Потом, видимо, на улице он немножко нагулял аппетит. Между выводом его и происшествием 7 или 8 минут произошло. Он возвращался назад, шёл вне территории даже бара за забором. Схватил бутылку с мусорки — просто кинул её в толпу. Он не в девочку кинул, как мне кажется, — он не стоял, не прицеливался. Он взял и кинул её наотмашь», — сообщил корреспонденту НГС Андрей Васин.

Недавно в Новосибирске завершился суд по другому делу, связанному с баром: бывшего кинолога отдела полиции № 3 «Заельцовский» Илью Кудина обвинили в стрельбе из травматического пистолета в посетителя бара «113» — его отправили в колонию.

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КОММЕНТАРИИ (14)

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14 июл 2019 в 18:35

В 2:30 дома надо спать и не по барам шастать. В Новосибирске только гопота одна в бары ходит.

ЫЫЫ
14 июл 2019 в 18:51

Удалось свалить - забудь про этот страшный сон.

14 июл 2019 в 19:06

Так она наша, какая Чехия. Расходимся.