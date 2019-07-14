Девушке из Чехии проломили голову бутылкой на ночной улице возле бара

«Она ни в какой конфликтной ситуации не участвовала, находилась со своими друзьями, ждала такси, как в неё прилетел некий стеклянный предмет, попал ей в голову, причинил ей некие повреждения. Как поясняют очевидцы, недалеко от них происходила конфликтная ситуация: пьяный мужчина дебоширил или что-то в этом духе, вот он кинул этот предмет», — рассказал корреспонденту НГС представитель юридической компании «Юрисконсульт» Руслан Пагаев, юрист пострадавшей девушки.

В начале июля жительница Чехии Наталья Маматюкова получила по голове стеклянным предметом — его возле бара «113» швырнул в девушку посетитель. Инцидент произошёл ночью 6 июля, в 2:30.

Юрист уточнил, что его клиентка живёт в Чехии три года и приехала в Новосибирск к родственникам. Сама девушка пообщаться с НГС не смогла, так как была на лечении.



Он пояснил, что окончательно не удалось установить, какой предмет попал в голову девушке: он разбился от удара. К бару вызвали полицию и скорую помощь. Наталью увезли в больницу, так как у неё было открытое кровотечение. Она получила серьёзное рассечение, ей наложили швы.

Мужчину задержала полиция. «На месте происшествия, как поясняют очевидцы, он признавал, раскаивался в содеянном, а в отделении полиции он отказывался от своих слов», — рассказывает Пагаев.



Девушка не была знакома с задержанным, в баре перед случившимся у них также не было конфликтов.

Наталья подала заявление в полицию, её отправили на судмедэкспертизу (копия постановления о назначении этой экспертизы есть в распоряжении редакции). Пока судмедэкспертиза не может дать полное заключение, так как девушка ещё проходит лечение. После того как оно закончится, будет установлена степень тяжести вреда здоровью — и от этого будет зависеть квалификация преступления, уточнил юрист. Сейчас, по информации Пагаева, в полиции проводится проверка по данному факту.