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Дороги и транспорт

До вокзала Новосибирск-Главный запускают новый автобусный маршрут

Прокатиться на нём пассажиры смогут уже с понедельника

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Новый автобусный маршрут соединит Железнодорожный и Заельцовский районы

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Со следующей недели в Новосибирске начнёт работать автобусный маршрут № 67 «Вокзал Новосибирск-Главный — ДК имени Кирова — Вокзал Новосибирск-Главный».

«Будет организовано кольцевое движение транспортных средств от площади имени Гарина-Михайловского по Вокзальной магистрали, проспекту Димитрова, улицам Владимировской, Дуси Ковальчук, Нарымской, Челюскинцев до площади имени Гарина-Михайловского», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.

В ЦУГАЭТ уточнили, что автобусы выйдут на этот маршрут с 15 июля.

Автобусы № 67 будут ходить по кольцу

Также с 1 июля в Новосибирске снова начали курсировать автобусы между аэропортом Толмачёво и Академгородком — пока маршрут работает в тестовом режиме.

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КОММЕНТАРИИ (0)

12 июл 2019 в 17:02

И только "по часовой"? с Нарымской на Дуси левого поворота нет!

12 июл 2019 в 17:01

Маршрут выезда на Владимировскую дебильный: В час пик будет полчаса выезжать. Не лучше бы его как-то через туннельный спуск на владимровскюу направить? Район маршрута вроде неболшой и эти полчаса в пробке явно минус маршруту