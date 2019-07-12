До вокзала Новосибирск-Главный запускают новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут соединит Железнодорожный и Заельцовский районы
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Со следующей недели в Новосибирске начнёт работать автобусный маршрут
«Будет организовано кольцевое движение транспортных средств от площади имени Гарина-Михайловского по Вокзальной магистрали, проспекту Димитрова, улицам Владимировской, Дуси Ковальчук, Нарымской, Челюскинцев до площади имени Гарина-Михайловского», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.
В ЦУГАЭТ уточнили, что автобусы выйдут на этот маршрут с 15 июля.
Автобусы
Также с 1 июля в Новосибирске снова начали курсировать автобусы между аэропортом Толмачёво и Академгородком — пока маршрут работает в тестовом режиме.