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Недвижимость

Мэрия отказалась говорить, кому отдала в аренду 17 участков земли без торгов

С властями судится УФАС, требуя расторгнуть договоры аренды

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Мэрия отказалась говорить, с кем решила продлить договоры аренды

Фото: Ольга Кривенко

Департамент мэрии обратился в суд с просьбой признать недействительным предупреждение антимонопольной службы. Власти продлили аренду на 17 земельных участков без проведения торгов — УФАС потребовало их расторгнуть.

Информация о судебном иске департамента земельных и имущественных отношений мэрии появилась на сайте Арбитражного суда 3 июля. Как объяснили корреспонденту НГС в управлении Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, департамент заключил договор с подрядчиком на продление аренды 17 земельных участков.

«Собственно, они их и сдали [в аренду]. <...> Антимонопольный орган выдал предупреждение, чтобы принять меры по расторжению данного договора, но вот мэрия обратилась в арбитражный суд с обжалованием данного предупреждения. У меня фактов нет, какая там судьба дальнейшая», — рассказали в ведомстве.

Согласно информации на сайте суда, мэрия просила на время судебных разбирательств признать предупреждение антимонопольной службы недействительным, но арбитраж отказал.

«Само предупреждение фиксирует только признаки нарушения. Если лицо устраняет нарушения, то дело не возбуждается, административная ответственность не грозит. Но если в данном случае предупреждение не исполнено, антимонопольный орган обязан возбудить уголовное дело», — пояснили в УФАС.

В мэрии корреспонденту НГС сообщили, что не будут называть кадастровые номера участков и владельцев, с которыми были продлены договоры аренды. 

«Запрашиваемая информация требует проведение департаментом аналитической работы [по] критериям: "выборка земельных участков", "арендаторы земельных участков". <...> Учитывая изложенное, департамент земельных и имущественных отношений отказывает в предоставлении запрашиваемой информации в части арендаторов земельных участков», — говорится в ответе.

Кроме того, в департаменте земельных и имущественных отношений рассказали, почему договор аренды был продлён без проведения торгов.

«Необходимо отметить, что отношения по оформлению прав на земельные участки, указанные в представлении прокурора, были начаты до внесения изменений в Земельный кодекс РФ <...>, в частности, большая часть указанных земельных участков предоставлена в аренду на основании решения органа местного самоуправления <...>, без проведения торгов», — объясняется в ответе. 

В то же время мэрия борется с недобросовестными арендаторами, которые не выполняют условий и не платят за землю — в начале марта стало известно, что суд Новосибирска рассматривает 14 исков мэрии о расторжении договоров аренды

А в апреле мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил на должность начальника городского управления по земельным ресурсам Александра Савоськина — его предшественника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при продаже участка.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Жорж Милославский
12 июл 2019 в 19:34

А фамилия моя слишком известна, чтобы я вам её называл!

Чай
12 июл 2019 в 19:34

Рассказывайте, это не гос.тайна, мы имеем право знать кому вы отдали. И поскорее!

Саныч
12 июл 2019 в 19:33

Что значит отказалась? Совсем совесть потеряли? Мы хотим знать с кем вы там мутите.