Мэрия отказалась говорить, кому отдала в аренду 17 участков земли без торгов

Информация о судебном иске департамента земельных и имущественных отношений мэрии появилась на сайте Арбитражного суда 3 июля. Как объяснили корреспонденту НГС в управлении Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, департамент заключил договор с подрядчиком на продление аренды 17 земельных участков.

Департамент мэрии обратился в суд с просьбой признать недействительным предупреждение антимонопольной службы. Власти продлили аренду на 17 земельных участков без проведения торгов — УФАС потребовало их расторгнуть.

«Собственно, они их и сдали [в аренду]. <...> Антимонопольный орган выдал предупреждение, чтобы принять меры по расторжению данного договора, но вот мэрия обратилась в арбитражный суд с обжалованием данного предупреждения. У меня фактов нет, какая там судьба дальнейшая», — рассказали в ведомстве.

Согласно информации на сайте суда, мэрия просила на время судебных разбирательств признать предупреждение антимонопольной службы недействительным, но арбитраж отказал.

«Само предупреждение фиксирует только признаки нарушения. Если лицо устраняет нарушения, то дело не возбуждается, административная ответственность не грозит. Но если в данном случае предупреждение не исполнено, антимонопольный орган обязан возбудить уголовное дело», — пояснили в УФАС.

В мэрии корреспонденту НГС сообщили, что не будут называть кадастровые номера участков и владельцев, с которыми были продлены договоры аренды.

«Запрашиваемая информация требует проведение департаментом аналитической работы [по] критериям: "выборка земельных участков", "арендаторы земельных участков". <...> Учитывая изложенное, департамент земельных и имущественных отношений отказывает в предоставлении запрашиваемой информации в части арендаторов земельных участков», — говорится в ответе.