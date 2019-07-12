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Город

Строители разрыли двор на Горском ради нового автосалона

Рабочие вскрыли асфальт и вырвали деревья, чтобы подвести коммуникации

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Жители опасаются, что в ямы могут попасть дети

Фото: читатель НГС

Во дворе дома по улице Горской, 75 строители вырыли глубокую траншею — они вскрыли асфальт, выкорчевали деревья и перекрыли дорогу. Возмущённые жители недовольны, что через их землю ведут коммуникации к автосалону, который строится с другой стороны здания.

«У нас за домом ведётся какая-то стройка непонятная, никто из собственников не давал разрешения, там строится автомоечный комплекс. Они начали тянуть коммуникации инженерные <...>, вскрыли у нас двор полностью, хотя земля им не принадлежит. Документы не показывают», — рассказал корреспонденту НГС читатель Сергей.

Мужчина опасается, что в ямы могут попасть дети.

«У нас газоны там были, сломали ограждения, там ямы по два метра, толком никаких ограждений нет. Там гуляют дети, могут упасть. Дорогу перекрыли — ни скорая, ни пожарная сейчас не подъедет к нам», — перечисляет читатель. 

Старшая по дому рассказала корреспонденту НГС, что разрешение жильцов на прокладку коммуникаций не требовалось.

«Они заключили договор, это всё постройки "Сибири", с ТЦП, тепловой станцией, которая находится напротив нашей дворовой территории нашего дома. Им никак не пройти мимо нашей дворовой территории. Поэтому Новосибирскэнерго дали добро, согласие с администрацией, и согласие "Сибири" — они хозяева земли, земельного вот этого участка, всего Горского микрорайона, не только нашего дома. Мы не собственники земли, мы просто платим за услуги дворовой территории», — объяснила старшая по дому.

В компании «Сибирь» подтвердили, что работы во дворе ведутся. По паспорту объекта за домом должен появиться магазин по продаже автомобилей с информационным центром и автостоянкой.

«Работы ведутся там определённые, закончатся в ближайшее время.<...> Если это всё наших дел работа сделана, то мы его (благоустройство двора. — Прим. ред.) потом естественно восстановим», — кратко ответили в компании «Сибирь».

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии с вопросом, кому принадлежит земля, на которой ведётся строительство автосалона и прокладываются коммуникации.

На правом берегу Новосибирска в похожей ситуации оказались жители улицы Красноярской: они несколько месяцев пытаются бороться со стройкой на месте газона и парковки. Мэрия обвинила в незаконной стройке самих жильцов.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Дмитрий
12 июл 2019 в 15:44

Земля принадлежит Китайской Народной Республике.

Евгений
12 июл 2019 в 15:53

Земля под многоквартирным домом должна быть в собственности собственников квартир. И значит с ними должны согласовываться все работы на участке.

12 июл 2019 в 15:51

Вот так покупал квартиру с нормальным двором, а потом там всякие сараи начинают появляться. Ну прямо рай для прокуратуры. Во дворах и рядом с домами нельзя вообще ничего строить. Стройте там где нет домов.