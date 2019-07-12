Строители разрыли двор на Горском ради нового автосалона

Во дворе дома по улице Горской, 75 строители вырыли глубокую траншею — они вскрыли асфальт, выкорчевали деревья и перекрыли дорогу. Возмущённые жители недовольны, что через их землю ведут коммуникации к автосалону, который строится с другой стороны здания. «У нас за домом ведётся какая-то стройка непонятная, никто из собственников не давал разрешения, там строится автомоечный комплекс. Они начали тянуть коммуникации инженерные <...>, вскрыли у нас двор полностью, хотя земля им не принадлежит. Документы не показывают», — рассказал корреспонденту НГС читатель Сергей.

Мужчина опасается, что в ямы могут попасть дети. «У нас газоны там были, сломали ограждения, там ямы по два метра, толком никаких ограждений нет. Там гуляют дети, могут упасть. Дорогу перекрыли — ни скорая, ни пожарная сейчас не подъедет к нам», — перечисляет читатель.

Старшая по дому рассказала корреспонденту НГС, что разрешение жильцов на прокладку коммуникаций не требовалось. «Они заключили договор, это всё постройки "Сибири", с ТЦП, тепловой станцией, которая находится напротив нашей дворовой территории нашего дома. Им никак не пройти мимо нашей дворовой территории. Поэтому Новосибирскэнерго дали добро, согласие с администрацией, и согласие "Сибири" — они хозяева земли, земельного вот этого участка, всего Горского микрорайона, не только нашего дома. Мы не собственники земли, мы просто платим за услуги дворовой территории», — объяснила старшая по дому. В компании «Сибирь» подтвердили, что работы во дворе ведутся. По паспорту объекта за домом должен появиться магазин по продаже автомобилей с информационным центром и автостоянкой.