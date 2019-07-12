На подготовку площадки для нового ЛДС власти потратят ещё 158 миллионов рублей

Министерство строительства Новосибирской области потратит ещё 158 миллионов рублей на подготовку площадки ледовой арены.

Согласно документам, опубликованным сегодня на сайте госзакупок, деньги будут выделены из областного бюджета. В работы по обустройству площадки войдет как демонтаж зданий, так и срезка части асфальта и земли. Планируется, что подрядчик начнёт в конце июля, а закончит до 1 ноября 2019 года.



В список работ также входит устройство водоотводов, ливнёвок, трубопроводов, а также насыпей и дорог из щебня. Власти предполагают, что на весь комплекс работ потребуется до 158,2 миллиона рублей. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой уточнить, на каком именно участке будет снят асфальт и планируется ли проведение дополнительных закупок, связанных с подготовкой площадки, однако ответ оперативно получить не удалось.