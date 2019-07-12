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Спорт

На подготовку площадки для нового ЛДС власти потратят ещё 158 миллионов рублей

На участке снесут несколько зданий и срежут асфальт

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Работы должны закончить до 1 ноября 2019 года

Фото: Александр Ощепков

Министерство строительства Новосибирской области потратит ещё 158 миллионов рублей на подготовку площадки ледовой арены. 

Согласно документам, опубликованным сегодня на сайте госзакупок, деньги будут выделены из областного бюджета. В работы по обустройству площадки войдет как демонтаж зданий, так и срезка части асфальта и земли. Планируется, что подрядчик начнёт в конце июля, а закончит до 1 ноября 2019 года.

В список работ также входит устройство водоотводов, ливнёвок, трубопроводов, а также насыпей и дорог из щебня. Власти предполагают, что на весь комплекс работ потребуется до 158,2 миллиона рублей. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой уточнить, на каком именно участке будет снят асфальт и планируется ли проведение дополнительных закупок, связанных с подготовкой площадки, однако ответ оперативно получить не удалось.

В конце апреля Министерство строительства Новосибирской области объявило о поиске подрядчика для строительства нового ЛДС — на спортивное здание власти готовы потратить до 5,7 миллиарда рублей. Вместе с новым зданием ЛДС на левом берегу власти планируют достроить и открыть станцию метро «Спортивная».

20 мая стало известно, что в качестве подрядчика выбрали московскую компанию «Элинальфа» — она работает над проектами в Москве, Подмосковье, Пермском, Ставропольском и Красноярском краях, Смоленской, Ярославской и Ленинградской областях. Кроме спортивных сооружений компания строит административные здания, гостиницы, общежития, энергетические центры и многоквартирные дома.

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КОММЕНТАРИИ (21)

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12 июл 2019 в 15:54

Так вы видели проект ЛДС, какая махина, какая инфраструктура! А теперь представте что если все сделают по новому, с нуля, так сказать...Красота!

Маракас
12 июл 2019 в 15:51

Пусть делают, главное чтоб было качественно и вложения оправдали себя. Проект очень масштабный, на таком лучше не экономить.

12 июл 2019 в 16:25

Пир во время чумы.
Лучше бы раздали эти деньги на улице всем нуждающимся,
как это принято в нормальных странах или отдали для бездомных собачек.
Тролей было бы меньше, они может бы даже учиться пошли - расширять словарный запас к слову "распил".