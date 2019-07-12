На подготовку площадки для нового ЛДС власти потратят ещё 158 миллионов рублей

Работы должны закончить до 1 ноября 2019 года
Фото: Александр Ощепков
Министерство строительства Новосибирской области потратит ещё 158 миллионов рублей на подготовку площадки ледовой арены.
Согласно документам, опубликованным сегодня на сайте госзакупок, деньги будут выделены из областного бюджета. В работы по обустройству площадки войдет как демонтаж зданий, так и срезка части асфальта и земли. Планируется, что подрядчик начнёт в конце июля, а закончит до 1 ноября 2019 года.
В список работ также входит устройство водоотводов, ливнёвок, трубопроводов, а также насыпей и дорог из щебня. Власти предполагают, что на весь комплекс работ потребуется до 158,2 миллиона рублей. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой уточнить, на каком именно участке будет снят асфальт и планируется ли проведение дополнительных закупок, связанных с подготовкой площадки, однако ответ оперативно получить не удалось.
В конце апреля Министерство строительства Новосибирской области объявило о поиске подрядчика для строительства нового ЛДС — на спортивное здание власти готовы потратить до 5,7 миллиарда рублей. Вместе с новым зданием ЛДС на левом берегу власти планируют достроить и открыть станцию метро «Спортивная».
20 мая стало известно, что в качестве подрядчика выбрали московскую компанию «Элинальфа» — она работает над проектами в Москве, Подмосковье, Пермском, Ставропольском и Красноярском краях, Смоленской, Ярославской и Ленинградской областях. Кроме спортивных сооружений компания строит административные здания, гостиницы, общежития, энергетические центры и многоквартирные дома.