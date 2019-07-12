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«Деньги кладёт в карман мимо кассы»: обиженный муж устроил пикет против бывшей жены-стоматолога

Он обвинил её в том, что она берёт деньги с клиентов — суд и прокуратура нарушений не нашли

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Олег Бабенко провёл одиночный пикет против бывшей жены и коррупции в медицине у типографии «Советская Сибирь»

Фото: читательница НГС

Сегодня возле типографии «Советская Сибирь» состоялся одиночный пикет инвалида 3-й группы Евгения Бабенко против своей бывшей жены-стоматолога и коррупции в медицине. О цели пикета корреспонденту НГС рассказал сам Олег Бабенко.

«Пикет против врача-стоматолога Натальи Бабенко и медсестры Некрасовой. Это её подчинённая. Работают они в поликлинике № 1 на Котовского. Бабенко — бывшая моя жена, мы уже 3 года в разводе. <…> Они принимают своих знакомых пациентов, обычно в конце рабочего дня, а деньги кладут себе в карман мимо кассы. Моя бывшая жена брала деньги себе то пять, то семь тысяч [рублей]. <…> А это обычная муниципальная поликлиника, не платная. То есть используется государственное оборудование, инструменты, в рабочее время. <…> Пикетом я хотел бы привлечь внимание к проблеме», — сообщил корреспонденту НГС Олег Бабенко.

Бабенко объяснил, что текст на плакате кривой, потому что написан левой рукой: правая рука и нога у мужчины не функционируют&nbsp;

Бабенко объяснил, что текст на плакате кривой, потому что написан левой рукой: правая рука и нога у мужчины не функционируют 

Как заметил пикетчик, он постоянно рассказывал знакомым о такой схеме заработка своей бывшей супруги. Но женщина подала иск в Октябрьский суд о защите чести и достоинства и выиграла процесс. Решение районного суда весной подтвердил и новосибирский областной суд. Олегу Бабенко присудили выплатить бывшей жене вместе с судебными издержками около 50 тысяч рублей. По решению суда инвалид будет отдавать 50% своей ежемесячной пенсии, которая составляет 9600 рублей. Деньги с инвалида пока ещё не высчитывали.

Заместитель главврача стоматологической поликлиники № 1 Екатерина Акентьева пояснила корреспонденту НГС, что о претензиях Бабенко к своей бывшей жене они знают, но суды и проверки прокуратуры с Минздравом не подтвердили его обвинения.

«Вы знаете, что они (Олег Бабенко с Натальей. — Прим. ред.) в разводе? И всё объясняется исключительно этим разводом. <…> Я думаю, что Олегу Бабенко ничего не остаётся делать, как стоять с плакатом», — заметила Екатерина Акентьевна.

Бабенко уже стоял с плакатом, написанным левой рукой, возле мэрии и областного правительства. Реакции, заметил мужчина, не было никакой.

В начале июля на пикет у фонтана в сквере на Орджоникидзе вышли обманутые дольщики. Около 50 человек потребовали встречи с губернатором Андреем Травниковым и пообещали объявить голодовку в августе.

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одиночный пикеткоррупция в медицине

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КОММЕНТАРИИ (5)

изольда
12 июл 2019 в 18:32

Ну и мужики пошли...

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12 июл 2019 в 18:36

Нужно было на психиатре жениться, прогадал дядька.

Простофиля
12 июл 2019 в 18:31

Нужно было выходить на пикет когда ещё женой была. А не для того чтобы сейчас кому-то хуже делать... Поступок не мужской конечно.
В своё время видать пировал вместе с ними на коррупционные бабки, а сейчас обидно стало