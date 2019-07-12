«Деньги кладёт в карман мимо кассы»: обиженный муж устроил пикет против бывшей жены-стоматолога

Сегодня возле типографии «Советская Сибирь» состоялся одиночный пикет инвалида 3-й группы Евгения Бабенко против своей бывшей жены-стоматолога и коррупции в медицине. О цели пикета корреспонденту НГС рассказал сам Олег Бабенко.

«Пикет против врача-стоматолога Натальи Бабенко и медсестры Некрасовой. Это её подчинённая. Работают они в поликлинике № 1 на Котовского. Бабенко — бывшая моя жена, мы уже 3 года в разводе. <…> Они принимают своих знакомых пациентов, обычно в конце рабочего дня, а деньги кладут себе в карман мимо кассы. Моя бывшая жена брала деньги себе то пять, то семь тысяч [рублей]. <…> А это обычная муниципальная поликлиника, не платная. То есть используется государственное оборудование, инструменты, в рабочее время. <…> Пикетом я хотел бы привлечь внимание к проблеме», — сообщил корреспонденту НГС Олег Бабенко.



Бабенко объяснил, что текст на плакате кривой, потому что написан левой рукой: правая рука и нога у мужчины не функционируют Фото: читательница НГС

Как заметил пикетчик, он постоянно рассказывал знакомым о такой схеме заработка своей бывшей супруги. Но женщина подала иск в Октябрьский суд о защите чести и достоинства и выиграла процесс. Решение районного суда весной подтвердил и новосибирский областной суд. Олегу Бабенко присудили выплатить бывшей жене вместе с судебными издержками около 50 тысяч рублей. По решению суда инвалид будет отдавать 50% своей ежемесячной пенсии, которая составляет 9600 рублей. Деньги с инвалида пока ещё не высчитывали.

Заместитель главврача стоматологической поликлиники № 1 Екатерина Акентьева пояснила корреспонденту НГС, что о претензиях Бабенко к своей бывшей жене они знают, но суды и проверки прокуратуры с Минздравом не подтвердили его обвинения.

«Вы знаете, что они (Олег Бабенко с Натальей. — Прим. ред.) в разводе? И всё объясняется исключительно этим разводом. <…> Я думаю, что Олегу Бабенко ничего не остаётся делать, как стоять с плакатом», — заметила Екатерина Акентьевна.

Бабенко уже стоял с плакатом, написанным левой рукой, возле мэрии и областного правительства. Реакции, заметил мужчина, не было никакой.

