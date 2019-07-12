«Деньги кладёт в карман мимо кассы»: обиженный муж устроил пикет против бывшей жены-стоматолога

Олег Бабенко провёл одиночный пикет против бывшей жены и коррупции в медицине у типографии «Советская Сибирь»
Фото: читательница НГС
Сегодня возле типографии «Советская Сибирь» состоялся одиночный пикет инвалида 3-й группы Евгения Бабенко против своей бывшей жены-стоматолога и коррупции в медицине. О цели пикета корреспонденту НГС рассказал сам Олег Бабенко.
«Пикет против врача-стоматолога Натальи Бабенко и медсестры Некрасовой. Это её подчинённая. Работают они в поликлинике
Как заметил пикетчик, он постоянно рассказывал знакомым о такой схеме заработка своей бывшей супруги. Но женщина подала иск в Октябрьский суд о защите чести и достоинства и выиграла процесс. Решение районного суда весной подтвердил и новосибирский областной суд. Олегу Бабенко присудили выплатить бывшей жене вместе с судебными издержками около 50 тысяч рублей. По решению суда инвалид будет отдавать 50% своей ежемесячной пенсии, которая составляет 9600 рублей. Деньги с инвалида пока ещё не высчитывали.
Заместитель главврача стоматологической поликлиники
«Вы знаете, что они (Олег Бабенко с Натальей. — Прим. ред.) в разводе? И всё объясняется исключительно этим разводом. <…> Я думаю, что Олегу Бабенко ничего не остаётся делать, как стоять с плакатом», — заметила Екатерина Акентьевна.
Бабенко уже стоял с плакатом, написанным левой рукой, возле мэрии и областного правительства. Реакции, заметил мужчина, не было никакой.
В начале июля на пикет у фонтана в сквере на Орджоникидзе вышли обманутые дольщики. Около 50 человек потребовали встречи с губернатором Андреем Травниковым и пообещали объявить голодовку в августе.