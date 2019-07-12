Трава-убийца: три новосибирца попали в больницу после контакта со жгучим растением

Новосибирцам советуют быть осторожнее в разгар цветения борщевика
Фото: Артем Житенев, РИА Новости
Новосибирцы начали обращаться к врачам из-за похожих на ожоги волдырей. Они получили их от контакта с борщевиком.
В июле три жителя Новосибирска пришли в ожоговое отделение областной больницы — они пострадали от контакта с борщевиком, сообщила корреспонденту НГС и.о. заведующей отделением Софья Кабакова.
«В основном это люди, которые занимались прополкой огородов или на кладбищах где-то убирали могилы, — по статистике так получилось. Всем даны рекомендации, одного человека перевязали <…>, потому что он очень страдал, и все отправлены [в поликлиники] по месту жительства, госпитализация никому не потребовалась», — рассказала руководитель ожогового отделения.
По её словам, детей среди пострадавших нет.
«По несколько человек буквально каждый день [звонят], <…> что несколько дней назад у них был контакт с этой травой — борщевиком, и они не знают, что делать, куда обращаться. В основном помощь таким пациентам оказывают всё-таки дерматологи, потому что это не ожоги, а контактный дерматит», — отметила Софья Кабакова.
Врач напомнила, что реакцию, похожую на ожог, растение даёт при воздействии солнечных лучей. Она порекомендовала тем, кто не уберёгся от борщевика, немедленно уйти из солнечных мест, промыть поражённое место на коже прохладной водой, наложить повязку и обратиться в поликлинику — врач назначит мази, которые подойдут индивидуально.
Спасатели ранее подготовили памятку с правилами безопасности в период активности борщевика — в ней сказано, как распознать борщевик, а также дана подробная инструкция, что делать после контакта с ядовитой травой.