Трава-убийца: три новосибирца попали в больницу после контакта со жгучим растением

Новосибирцы начали обращаться к врачам из-за похожих на ожоги волдырей. Они получили их от контакта с борщевиком.



В июле три жителя Новосибирска пришли в ожоговое отделение областной больницы — они пострадали от контакта с борщевиком, сообщила корреспонденту НГС и.о. заведующей отделением Софья Кабакова.



«В основном это люди, которые занимались прополкой огородов или на кладбищах где-то убирали могилы, — по статистике так получилось. Всем даны рекомендации, одного человека перевязали <…>, потому что он очень страдал, и все отправлены [в поликлиники] по месту жительства, госпитализация никому не потребовалась», — рассказала руководитель ожогового отделения.