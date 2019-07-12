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Выборы-2019

Кандидат из ящика: на выборы мэра Новосибирска заявилась телеведущая Сапина

Юлия Сапина стала четырнадцатым кандидатом в мэры

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Юлия Сапина выдвинулась от партии «Гражданская Платформа»

Фото: facebook.com/julia.sapina.1

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся ещё один претендент: документы в избирком подала телеведущая Юлия Сапина. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.

Информацию о выдвижении Сапиной корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Она выдвинулась от регионального отделения «Гражданская Платформа».

Юлии Сапиной 34 года. Она окончила журфак Нового Сибирского Института. С 2008 по 2012 год была редактором прямого эфира и телеведущей на СТС-Новосибирск. В 2012–2014 годы работала заместителем шеф-редактора телеканала СТС-МИР Новосибирск, была ведущей программы «Вместе». В 2015 году работала пресс-секретарем сибирского отделения партии «Гражданская Платформа». В 2016 году стала медиа-менеджером предвыборной компании кандидата в депутаты Госдумы Рифата Шайхутдинова.

Согласно данным «Контур.Фокус», с 2017 года в Новосибирске зарегистрировано ИП Сапина Юлия Юрьевна. В справочнике сказано, что предприниматель занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

На этой неделе документы также подали действующий мэр Новосибирска Анатолий Локотьдепутат Евгений Лебедевновосибирский политик и бывший чиновник Виктор Козодой и бывший алкогольный магнат Сергей Проничев.

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КОММЕНТАРИИ (20)

Избиратель
12 июл 2019 в 14:22

На фото кандидат не полностью открыт для своих избирателей.

Фото пользователя
12 июл 2019 в 14:19

Удачное фото для кандидата в мэры... мда...

Димасик
12 июл 2019 в 14:18

Наконец-то достойный кандидат.