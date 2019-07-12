Кандидат из ящика: на выборы мэра Новосибирска заявилась телеведущая Сапина

Юлия Сапина выдвинулась от партии «Гражданская Платформа»
Фото: facebook.com/julia.sapina.1
На выборы мэра Новосибирска выдвинулся ещё один претендент: документы в избирком подала телеведущая Юлия Сапина. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.
Информацию о выдвижении Сапиной корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Она выдвинулась от регионального отделения «Гражданская Платформа».
Юлии Сапиной 34 года. Она окончила журфак Нового Сибирского Института. С 2008 по 2012 год была редактором прямого эфира и телеведущей на СТС-Новосибирск. В 2012–2014 годы работала заместителем шеф-редактора телеканала СТС-МИР Новосибирск, была ведущей программы «Вместе». В 2015 году работала пресс-секретарем сибирского отделения партии «Гражданская Платформа». В 2016 году стала медиа-менеджером предвыборной компании кандидата в депутаты Госдумы Рифата Шайхутдинова.
Согласно данным «Контур.Фокус», с 2017 года в Новосибирске зарегистрировано ИП Сапина Юлия Юрьевна. В справочнике сказано, что предприниматель занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
На этой неделе документы также подали действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Евгений Лебедев, новосибирский политик и бывший чиновник Виктор Козодой и бывший алкогольный магнат Сергей Проничев.