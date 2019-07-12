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Хоккеисты «Сибири» вышли с каникул и отправились по врачам

После медицинского осмотра спортсмены поедут на сборы в Финляндию

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В ближайшие дни хоккеисты пройдут ежегодный медосмотр, чтобы начать новый сезон

Фото: ХК «Сибирь»

Игроки хоккейного клуба «Сибирь» вернулись из летнего отпуска и отправились на медицинский осмотр перед началом нового сезона. 

«В течение трех дней ребята пройдут медицинское обследование, а затем начнется учебно-тренировочный сбор, который продлится по 31 июля. Затем тренировки переместятся в Финляндию», — сообщили в клубе.

В прошлом году во время медосмотра врачи нашли онкологическое заболевание у защитника клуба Самвела Мнацяна. Хоккеист лечился в Германии, а фанаты команды объявили сбор денег для оплаты лечения в немецкой клинике.

Новый сезон начнётся меньше чем через 2 месяца

Новый сезон начнётся меньше чем через 2 месяца

Накануне Континентальная хоккейная лига  опубликовала календарь игр на сезон 2019/2020 — для новосибирского ХК «Сибирь» регулярный чемпионат начнётся 3 сентября и завершится 26 февраля. Всего клуб проведёт в регулярном чемпионате по 62 матча.

Также на этой неделе «Сибирь» объявила об уходе 28-летнего защитника Максима Игнатовича — воспитанник новосибирского клуба провёл в команде 10 сезонов.

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