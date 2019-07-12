Хоккеисты «Сибири» вышли с каникул и отправились по врачам

Игроки хоккейного клуба «Сибирь» вернулись из летнего отпуска и отправились на медицинский осмотр перед началом нового сезона.

«В течение трех дней ребята пройдут медицинское обследование, а затем начнется учебно-тренировочный сбор, который продлится по 31 июля. Затем тренировки переместятся в Финляндию», — сообщили в клубе.

В прошлом году во время медосмотра врачи нашли онкологическое заболевание у защитника клуба Самвела Мнацяна. Хоккеист лечился в Германии, а фанаты команды объявили сбор денег для оплаты лечения в немецкой клинике.