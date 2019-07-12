Полицию заставили искать тех, кто устроил свалку опасных ламп с ртутью в Октябрьском районе

Лампы собрали и отправили на утилизацию, но проверка прокуратуры ещё не закончилась
Фото: Муниципальная аварийно-спасательная служба
Прокуратура Октябрьского района Новосибирска поручила полиции найти нарушителей, которые устроили на улице Декабристов свалки из тысяч ламп с ртутью.
Как показала проверка прокуратуры, в период с 3 по 9 июля 2019 года возле здания № 150 на улице Декабристов и в районе железнодорожной станции Инструментальный оказалось больше шести тысяч ртутьсодержащих ламп. Их сложили на несанкционированных свалках ТБО, рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Антон Бунегин.
«По имеющейся в прокуратуре информации, такие лампы используются в соляриях», — уточнил помощник прокурора.
По его словам, прокуратура внесла главе администрации Октябрьского района Петру Прокудину представление «в связи с недостаточным принятием мер по контролю за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска». Также прокуратура направила в отдел полиции № 6 «Октябрьский» поручение, в котором попросила найти тех, кто устроил «несанкционированное складирование» ламп на территории.
Антон Бунегин добавил, что все найденные лампы уже собраны и утилизированы. Но проверка прокуратуры ещё не закончилась.
Об одной из свалок, которых коснулась проверка прокуратуры, НГС уже рассказывал в середине недели: тогда спасатели вывезли с улицы Декабристов 1250 люминесцентных ламп. Почти все они были целыми. Как предполагал тогда начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин, такое большое количество выброшенных ламп может быть связано с плановой заменой осветительных приборов на производствах.
«Исходя из этого, есть два момента. Первый: представитель юридического лица пытается экономить (хотя это не такие большие деньги). Второй момент — это человеческий фактор: человек, которому выделили деньги на утилизацию, просто скидывает их. Решают, что проще сбросить лампы там, где их никто не увидит. У нас есть несколько организаций, которые занимаются утилизацией таких ламп. Я считаю, что по таким вопросам должны работать представители МВД», — рассуждал Дмитрий Фокин.