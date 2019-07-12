Полицию заставили искать тех, кто устроил свалку опасных ламп с ртутью в Октябрьском районе

Как показала проверка прокуратуры, в период с 3 по 9 июля 2019 года возле здания № 150 на улице Декабристов и в районе железнодорожной станции Инструментальный оказалось больше шести тысяч ртутьсодержащих ламп. Их сложили на несанкционированных свалках ТБО, рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Антон Бунегин.

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска поручила полиции найти нарушителей, которые устроили на улице Декабристов свалки из тысяч ламп с ртутью.

По его словам, прокуратура внесла главе администрации Октябрьского района Петру Прокудину представление «в связи с недостаточным принятием мер по контролю за соблюдением Правил благоустройства территории города Новосибирска». Также прокуратура направила в отдел полиции № 6 «Октябрьский» поручение, в котором попросила найти тех, кто устроил «несанкционированное складирование» ламп на территории.



Антон Бунегин добавил, что все найденные лампы уже собраны и утилизированы. Но проверка прокуратуры ещё не закончилась.



Об одной из свалок, которых коснулась проверка прокуратуры, НГС уже рассказывал в середине недели: тогда спасатели вывезли с улицы Декабристов 1250 люминесцентных ламп. Почти все они были целыми. Как предполагал тогда начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин, такое большое количество выброшенных ламп может быть связано с плановой заменой осветительных приборов на производствах.

«Исходя из этого, есть два момента. Первый: представитель юридического лица пытается экономить (хотя это не такие большие деньги). Второй момент — это человеческий фактор: человек, которому выделили деньги на утилизацию, просто скидывает их. Решают, что проще сбросить лампы там, где их никто не увидит. У нас есть несколько организаций, которые занимаются утилизацией таких ламп. Я считаю, что по таким вопросам должны работать представители МВД», — рассуждал Дмитрий Фокин.

