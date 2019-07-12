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Искры во тьме: фотограф устроил мрачную фотосессию скульптору с металлическим черепом

Роман Шалёнкин снял, как работает над скульптурой новосибирец, который делает памятник воинам

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Новосибирский фотограф Роман Шалёнкин сделал фотосессию со скульптором Максимом Александровым

Фото: Роман Шалёнкин

Новосибирский фотограф Роман Шалёнкин выложил у себя в Instаgram фотосессию с черепом, головами и рукой, изготовленными из металла скульптором Максимом Александровым. О проекте корреспонденту НГС рассказал сам Роман Шалёнкин.

«Вообще я промышленный фотограф. Но я ещё снимаю для себя людей разных профессий. <…> Мы познакомились с Максимом случайно в гостях, и у него с собой была одна своя очень красивая поделка. Мы разговорились, мне очень понравился этот человек <…>, и мы договорились, что я приду к нему в мастерскую и сделаю серию фотографий», — рассказал Роман Шалёнкин.

Максим Александров делает свои скульптуры из металла

Максим Александров делает свои скульптуры из металла

В своём Instаgram Шалёнкин выложил пока только часть фотосессии. Там же фотограф представил небольшой рассказ о скульпторе, который начинал карьеру с камнетёса на кладбище и называл себя «дворовым раздолбаем».

Фотосессия проходила в мастерской скульптора

Фотосессия проходила в мастерской скульптора

«Фотографии были сделаны в моей старой мастерской. Грубо говоря, кроме рубашки, это обычный мой вид во время работы. А обычно я работаю в толстовке. <…> Ну и фон мы поставили тёмный, так как у меня слишком светло, не очень бы получилось на фоне моих стен», — сообщил скульптор Максим Александров.

Для фотосъёмки в светлой мастерской скульптора пришлось сделать тёмный фон

Для фотосъёмки в светлой мастерской скульптора пришлось сделать тёмный фон

Шелёнкин готовит к публикации фотосессии про промышленного альпиниста, нефтяника-буровика и рабочего, который красит вертолёты.

Скульптор Максим Александров

Скульптор Максим Александров

В конце июня НГС рассказал про скульптора Максима Александрова, который сейчас работает над памятником воинов-интернационалистов — четырёх солдат, которые будут сидеть на БМП на аллее Красного проспекта. 

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