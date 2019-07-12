Искры во тьме: фотограф устроил мрачную фотосессию скульптору с металлическим черепом

Новосибирский фотограф Роман Шалёнкин выложил у себя в Instаgram фотосессию с черепом, головами и рукой, изготовленными из металла скульптором Максимом Александровым. О проекте корреспонденту НГС рассказал сам Роман Шалёнкин.



«Вообще я промышленный фотограф. Но я ещё снимаю для себя людей разных профессий. <…> Мы познакомились с Максимом случайно в гостях, и у него с собой была одна своя очень красивая поделка. Мы разговорились, мне очень понравился этот человек <…>, и мы договорились, что я приду к нему в мастерскую и сделаю серию фотографий», — рассказал Роман Шалёнкин.