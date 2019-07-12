«Вернём славу курорту»: клиника Мешалкина отремонтирует старый санаторий под Бердском

В Речкуновской зоне отдыха находится несколько заброшенных зданий санатория — скоро один из них превратится в реабилитационный центр
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирская клиника Мешалкина готовит проект строительства реабилитационного центра в Новом посёлке, где будут получать помощь пациенты с раком и сердечными болезнями. На этом участке сейчас находится разрушающийся лечебный корпус.
Клиника Мешалкина приобрела участок в Речкуновской зоне отдыха вместе со старым лечебным корпусом бывшей всесоюзной здравницы ещё в середине 2000-х годов, купив его у частной компании, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина.
«Планировалось, что реконструкция объекта будет включена в общую программу развития Центра имени академика
Планируется, что на участке начнётся строительство реабилитационного центра, в котором будут проводить программы кардио-, нейрореабилитации, а также помогать онкопациентам.
На этой неделе клиника Мешалкина уже поставила ограждения вокруг комплекса. По информации пресс-службы, специалисты опираются на опыт соседнего санатория «Сосновка», который считается сейчас основной площадкой кардиореабилитации в регионе.
«Рассчитываем, что земельному участку, сформированному государством для использования под санаторно-курортное учреждение, и лесные насаждения, образующие зону с особым природоохранным статусом, в ближайшем будущем вернут славу курортного района», — отметили в медицинском центре.
В клинике подчеркнули, что сейчас ещё согласовывают проект, который станет одним из этапов второй очереди реконструкции НМИЦ.
Ранее клиника Мешалкина показала, как будут выглядеть её три новых научно-исследовательских корпуса — строительство оценивают в 10 миллиардов рублей. В клинике подчеркнули, что лес из-за строительства трогать не станут.