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Здоровье

«Вернём славу курорту»: клиника Мешалкина отремонтирует старый санаторий под Бердском

Они сделают ремонт в здании рядом со знаменитым заброшенным санаторием, где проходят фотосессии

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В Речкуновской зоне отдыха находится несколько заброшенных зданий санатория — скоро один из них превратится в реабилитационный центр 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирская клиника Мешалкина готовит проект строительства реабилитационного центра в Новом посёлке, где будут получать помощь пациенты с раком и сердечными болезнями. На этом участке сейчас находится разрушающийся лечебный корпус.

Клиника Мешалкина приобрела участок в Речкуновской зоне отдыха вместе со старым лечебным корпусом бывшей всесоюзной здравницы ещё в середине 2000-х годов, купив его у частной компании, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина.

«Планировалось, что реконструкция объекта будет включена в общую программу развития Центра имени академика Е.Н. Мешалкина, однако в силу экономических причин проект создания нового реабилитационного учреждения был отложен. За это время обсуждались разные варианты дальнейшей судьбы участка и здания, в том числе возможность передачи их под другие нужды Российской Федерации», — рассказали в НМИЦ.

Планируется, что на участке начнётся строительство реабилитационного центра, в котором будут проводить программы кардио-, нейрореабилитации, а также помогать онкопациентам.

В клинике подчеркнули, что речь идёт не об этом корпусе — излюбленном месте новосибирских фотографов

В клинике подчеркнули, что речь идёт не об этом корпусе — излюбленном месте новосибирских фотографов

На этой неделе клиника Мешалкина уже поставила ограждения вокруг комплекса. По информации пресс-службы, специалисты опираются на опыт соседнего санатория «Сосновка», который считается сейчас основной площадкой кардиореабилитации в регионе.

«Рассчитываем, что земельному участку, сформированному государством для использования под санаторно-курортное учреждение, и лесные насаждения, образующие зону с особым природоохранным статусом, в ближайшем будущем вернут славу курортного района», — отметили в медицинском центре.

В клинике подчеркнули, что сейчас ещё согласовывают проект, который станет одним из этапов второй очереди реконструкции НМИЦ.

Ранее клиника Мешалкина показала, как будут выглядеть её три новых научно-исследовательских корпуса — строительство оценивают в 10 миллиардов рублей. В клинике подчеркнули, что лес из-за строительства трогать не станут. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

12 июл 2019 в 13:06

А чего сразу не реконструировали?...,когда купили этот старый санаторий. Или надо было ждать с десяток лет, чтобы арестовать и посадить всю руководство клиники которое похищало деньги,а потом вспомнить о санатории?

12 июл 2019 в 12:53

Отлично! Это нужно. В добрый путь! Пусть всё получится.