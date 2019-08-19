Суд отказался отпускать на свободу коммунальщика, виновного в гибели двух детей в яме

Сегодня, 19 августа, суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему директору МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрею Терентьеву, который отбывает срок за гибель двух детей в яме с водой. «В удовлетворении ходатайства <...> об условно-досрочном освобождении отказано в связи с наличием у Терентьева дисциплинарного взыскания, полученного при отбытии наказания в местах лишения свободы, что является препятствием к условно-досрочному освобождению, свидетельствует о том, что цель и задачи уголовного наказания не достигнуты, Терентьев в полном объёме не исправился», — сообщил и.о. прокурора Колыванского района Новосибирской области Антон Агафонов.

Дозвониться до адвоката осуждённого Виталия Нечаева корреспонденту НГС не удалось. Двое маленьких братьев погибли в Колывани феврале 2018 года. 6-летний и 11-летний мальчики шли из детского сада мимо котлована, который ещё осенью вырыли работники МУП «Коммунальное хозяйство». Дети упали в яму, не смогли выбраться и утонули. Гибель братьев вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга в Колывани о своём увольнении объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев, а спустя полторы недели в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин.

За гибель детей судили экс-директора МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрея Терентьева и бывшего мастера этого предприятия Дениса Титенко. Колыванский районный суд приговорил коммунальщиков к реальным срокам. Андрей Терентьев получил 3 года 2 месяца, а Денис Титенко — 3 года колонии-поселения. Новосибирский областной суд оставил эти сроки без изменения. При этом Андрею Терентьеву зачли в срок то время, которое он уже провёл под стражей до вступления приговора в законную силу. Один день СИЗО приравняли к двум дням колонии-поселения, следует из апелляционного постановления Новосибирского областного суда.