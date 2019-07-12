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Мэр назвал дату начала строительства станции метро «Спортивная»

Работы по подготовке площадки начались ещё в июне

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Сейчас на площадке идут подготовительные работы

Фото: Александр Ощепков

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал дату начала строительства станции метро «Спортивная» — работы должны начать в сентябре. 

«Ставлю задачу: в сентябре месяце все подготовительные работы завершить и приступить непосредственно к исполнению, — сообщил мэр во время выездного совещания на строительной площадке на месте будущей станции метро. — Мы должны, обязаны, у нас просто другого выбора нет, приступить к строительству станции в этом году».

По его словам, до конца августа специалисты должны устранить все замечания от экспертов и получить разрешение на строительство, а также закончить подготовительные работы в пойме реки. Станцию метро «Спортивная» будут строить одновременно с ЛДС и планируют сдать на год раньше — в 2022 году.

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КОММЕНТАРИИ (10)

С той стороны
12 июл 2019 в 12:29

Исторический момент так то ...если вдумываться ! мы с вами становимся живыми свидетелями начала строительства САМОЙ БЕСПОЛЕЗНОЙ СТАНЦИИ В МИРЕ ! ... которая будет пустой 5 дней в неделю и полной с 18 до 19 часов и с 21 до 2 часов в дни игры ХК Сибирь (день или два в НЕДЕЛЮ ) ...летом вообще будет зарастать пылью ! эту станцию должны занести в книгу рекордов Гинеса как пример безнаказанных и без полезных трат бюджета.

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12 июл 2019 в 12:35

Пффф..."работы должны начать в сентябре" - а чё не в январе?? Должны - это не обязаны! Почти 2 месяца рубили деревья, недавно установили 4 биотуалета, стройка века в самом разгаре! )))))
Для галочки, могли бы забор установить и повесить табличку!
Очередная порция предвыборной лапши на уши получена, распишитесь! Ага! Верим и ждём )))) а времени для раскачки у нас нет ©

антимэр
12 июл 2019 в 12:27

Локоть сказал, локоть прокомментировал.. сплошное бла бла бла. Анатолий, где Дзержинская ветка метро и полмиллиарда. потраченные на ее проектирование?