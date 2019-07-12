Мэр назвал дату начала строительства станции метро «Спортивная»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал дату начала строительства станции метро «Спортивная» — работы должны начать в сентябре.

«Ставлю задачу: в сентябре месяце все подготовительные работы завершить и приступить непосредственно к исполнению, — сообщил мэр во время выездного совещания на строительной площадке на месте будущей станции метро. — Мы должны, обязаны, у нас просто другого выбора нет, приступить к строительству станции в этом году».

По его словам, до конца августа специалисты должны устранить все замечания от экспертов и получить разрешение на строительство, а также закончить подготовительные работы в пойме реки. Станцию метро «Спортивная» будут строить одновременно с ЛДС и планируют сдать на год раньше — в 2022 году.