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«Я была напугана»: сибирячка с молотком рассказала, как крушила чужую иномарку на парковке ТЦ

Она утверждает, что ей угрожали железным крюком

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Женщина утверждает, что схватилась за молоток, чтобы защитить свою жизнь

Фото: Марина Виноградова

На парковке возле ТЦ «Золотая Нива» вчера поссорились две женщины-водителя: разборка попала на видео — одна из них схватила молоток и разбила лобовое стекло машины другой участницы конфликта. Сибирячка, которая бросилась с молотком на иномарку, объяснила корреспонденту НГС, зачем это сделала.

«Из-за угрозы жизни. Женщина вытащила железный крюк, который она показала полиции <...> также у меня есть свидетель <...> как она мне стукнула по стеклу, просто она не разбила мне ни зеркало боковое, ни стекло боковое», — рассказала Анна.

По её словам, другая участница конфликта — Марина Виноградова — её оскорбляла. 

«Я поставила машину, 10 минут меня не было, я зашла в торговый центр, выхожу, и она на меня с матами», — утверждает Анна.

Взаимные оскорбления и угрозы закончились тем, что девушка решила всё-таки уехать. 

«Я начала отъезжать, она взяла [крюк] и говорит "Я тебе сказала, давай быстрее"», — объясняет Анна.

Она утверждает, что сама схватилась за молоток, чтобы защитить себя. 

«А вы можете что-то сделать, когда над вами над железным будут стоять с крюком, и над головой она стояла у меня и говорит: "Я тебе сейчас тресну им". <...> Это состояние такое — когда ты напуган. <...> Я не отрицала и полиции, что я это сделала (разбила молотком лобовое стекло. — Прим. ред.). А молоток у меня оказался, потому что вчера я переезжала, и полиция видела, что у меня полная машина вещей», — добавила девушка.

Марина Виноградова не отрицает, что била машину Анны.

«У меня, честно говорю, нервы сдали. <...> Это было уже невыносимо, ну сколько можно — я к ней так, сяк, бесполезно — не уходит. 

Я подошла, сказала: «Если ты сейчас не отъедешь, я тебе реально раздолбаю машину. Уедь, говорю, пожалуйста».

Она сказала: "Нет, я не буду. Вот сколько буду сидеть, столько и ты будешь сидеть". Ну и, короче, я её долбанула по этому самому зеркалу заднего вида. Она выскочила из машины, начала визжать <...> Я ей ударила по зеркалу, но у неё никаких повреждений, ни царапин, ничего нету», — рассказала женщина.

Она добавила, что знает про обвинения в свою сторону.

«Она просто некоторые такие очень важные неточности сказала, которые, честно говоря, меня задели. Она сказала, что я ей угрожала железной штукой и держала её около головы. Я считаю, что это очень такое важное обвинение. <...> Это же неправда», — отметила Виноградова.

Теперь в конфликте женщин будет разбираться полиция.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства», — сухо заметили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области. 

В начале недели на видео попал похожий конфликт на дороге: на улице Фабричной, 39 прохожий облил белой краской припаркованный Porsche Cayenne

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КОММЕНТАРИИ (9)

III
12 июл 2019 в 13:00

Эту с молотком лишить водительских прав и отправить на принудительное лечение на Владимировскую...

Фото пользователя
12 июл 2019 в 13:05

Хаха золотая нива почему я даже не удивлен? Теперь вы понимаете почему в Академе самое дорогое жилье в городе? Никто не хочет жить с людьми которые только вчера с пальмы спустились.

Black Oasis
12 июл 2019 в 12:59

Бешеный Молоток против Железного Крюка. Делаем ставки и запасаемся попкорном.