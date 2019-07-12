«Я была напугана»: сибирячка с молотком рассказала, как крушила чужую иномарку на парковке ТЦ

Женщина утверждает, что схватилась за молоток, чтобы защитить свою жизнь
Фото: Марина Виноградова
На парковке возле ТЦ «Золотая Нива» вчера поссорились две женщины-водителя: разборка попала на видео — одна из них схватила молоток и разбила лобовое стекло машины другой участницы конфликта. Сибирячка, которая бросилась с молотком на иномарку, объяснила корреспонденту НГС, зачем это сделала.
«Из-за угрозы жизни. Женщина вытащила железный крюк, который она показала полиции <...> также у меня есть свидетель <...> как она мне стукнула по стеклу, просто она не разбила мне ни зеркало боковое, ни стекло боковое», — рассказала Анна.
По её словам, другая участница конфликта — Марина Виноградова — её оскорбляла.
«Я поставила машину, 10 минут меня не было, я зашла в торговый центр, выхожу, и она на меня с матами», — утверждает Анна.
Взаимные оскорбления и угрозы закончились тем, что девушка решила всё-таки уехать.
«Я начала отъезжать, она взяла [крюк] и говорит "Я тебе сказала, давай быстрее"», — объясняет Анна.
Она утверждает, что сама схватилась за молоток, чтобы защитить себя.
«А вы можете что-то сделать, когда над вами над железным будут стоять с крюком, и над головой она стояла у меня и говорит: "Я тебе сейчас тресну им". <...> Это состояние такое — когда ты напуган. <...> Я не отрицала и полиции, что я это сделала (разбила молотком лобовое стекло. — Прим. ред.). А молоток у меня оказался, потому что вчера я переезжала, и полиция видела, что у меня полная машина вещей», — добавила девушка.
Марина Виноградова не отрицает, что била машину Анны.
«У меня, честно говорю, нервы сдали. <...> Это было уже невыносимо, ну сколько можно — я к ней так, сяк, бесполезно — не уходит.
Я подошла, сказала: «Если ты сейчас не отъедешь, я тебе реально раздолбаю машину. Уедь, говорю, пожалуйста».
Она сказала: "Нет, я не буду. Вот сколько буду сидеть, столько и ты будешь сидеть". Ну и, короче, я её долбанула по этому самому зеркалу заднего вида. Она выскочила из машины, начала визжать <...> Я ей ударила по зеркалу, но у неё никаких повреждений, ни царапин, ничего нету», — рассказала женщина.
Она добавила, что знает про обвинения в свою сторону.
«Она просто некоторые такие очень важные неточности сказала, которые, честно говоря, меня задели. Она сказала, что я ей угрожала железной штукой и держала её около головы. Я считаю, что это очень такое важное обвинение. <...> Это же неправда», — отметила Виноградова.
Теперь в конфликте женщин будет разбираться полиция.
«Сейчас устанавливаются все обстоятельства», — сухо заметили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.
В начале недели на видео попал похожий конфликт на дороге: на улице Фабричной, 39 прохожий облил белой краской припаркованный Porsche Cayenne.