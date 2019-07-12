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Власти пообещали высадить липы на месте спиленных деревьев в сквере Славы

Старые деревья убрали во время реконструкции сквера

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Реконструкция сквера началась в июне

Фото: Александр Ощепков / НГС

Утром 12 июля новосибирцы заметили, что в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска рабочие спилили деревья, которые росли на площадке перед Вечным огнём.

Начальник Департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что старые деревья убрали в рамках реконструкции сквера.

«Изначально Александром Чернобровцевым (автором Монумента Славы, новосибирским художником-монументалистом. — Прим. ред.) было задумано, что на этом месте будут расти липы. Но в то время, когда высаживали и устанавливали монумент, лип не было. Сейчас в рамках реконструкции, в связи с тем, что эти деревья уже переросли монумент, мы будем высаживать туда уже липы. Планировалось, что монумент сам должно быть видно», — рассказала Анна Терешкова.

По её словам, вырубка деревьев согласована с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Впервые обновлённый проект Монумента Славы показали в августе 2018 года — согласно проекту, в парке появятся карликовые яблони, кинотеатр и киоски. Позднее стало известно, что сам монумент чинить не будут.

Ремонтировать сквер начали в июне. 4 июня здесь поставили несколько синих палаток и умывальников для рабочих.

После этого местные жители столкнулись с тем, что из-за реконструкции были перегорожены дорожки, по которым вокруг парка люди ездили на велосипедах и роликах. Тогда начальник Департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что дорожки будут закрыты в течение нескольких месяцев. 

Но после этого Терешкова сообщила, что по просьбам жителей дорожки открыли.

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Сквер Славывырубили деревья

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КОММЕНТАРИИ (1)

кейт
12 июл 2019 в 13:20

Липа - не сибирское аутентичное дерево. Еще из питомника за бешбабки выпишут, потом пересаживать будут, как яблони на набережной.

Худой
12 июл 2019 в 13:35

А чё не баобабы? С них-то навариться погуще можно.

Ботаник
12 июл 2019 в 13:27

Давно пора активно высаживать скрепоносные липы. Народу этого сильно не хватает. Чай из листьев этой липы помогает снять зуд по вопросам Сирии и Грузии.