Власти пообещали высадить липы на месте спиленных деревьев в сквере Славы

Реконструкция сквера началась в июне
Фото: Александр Ощепков / НГС
Утром 12 июля новосибирцы заметили, что в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска рабочие спилили деревья, которые росли на площадке перед Вечным огнём.
Начальник Департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что старые деревья убрали в рамках реконструкции сквера.
«Изначально Александром Чернобровцевым (автором Монумента Славы, новосибирским художником-монументалистом. — Прим. ред.) было задумано, что на этом месте будут расти липы. Но в то время, когда высаживали и устанавливали монумент, лип не было. Сейчас в рамках реконструкции, в связи с тем, что эти деревья уже переросли монумент, мы будем высаживать туда уже липы. Планировалось, что монумент сам должно быть видно», — рассказала Анна Терешкова.
По её словам, вырубка деревьев согласована с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
Впервые обновлённый проект Монумента Славы показали в августе 2018 года — согласно проекту, в парке появятся карликовые яблони, кинотеатр и киоски. Позднее стало известно, что сам монумент чинить не будут.
Ремонтировать сквер начали в июне. 4 июня здесь поставили несколько синих палаток и умывальников для рабочих.
После этого местные жители столкнулись с тем, что из-за реконструкции были перегорожены дорожки, по которым вокруг парка люди ездили на велосипедах и роликах. Тогда начальник Департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что дорожки будут закрыты в течение нескольких месяцев.
Но после этого Терешкова сообщила, что по просьбам жителей дорожки открыли.