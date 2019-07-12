Власти пообещали высадить липы на месте спиленных деревьев в сквере Славы

Утром 12 июля новосибирцы заметили, что в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска рабочие спилили деревья, которые росли на площадке перед Вечным огнём.

Начальник Департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что старые деревья убрали в рамках реконструкции сквера.

«Изначально Александром Чернобровцевым (автором Монумента Славы, новосибирским художником-монументалистом. — Прим. ред.) было задумано, что на этом месте будут расти липы. Но в то время, когда высаживали и устанавливали монумент, лип не было. Сейчас в рамках реконструкции, в связи с тем, что эти деревья уже переросли монумент, мы будем высаживать туда уже липы. Планировалось, что монумент сам должно быть видно», — рассказала Анна Терешкова.