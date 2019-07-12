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Лето

«Если мы сдохнем — я тебя люблю». 5 лет назад в Новосибирске сняли самый трагичный ролик об урагане

Он облетел весь мир — НГС вспомнил, как это было

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За пять лет ролик посмотрели больше 55 миллионов раз

Фото: Руслан Соколов / youtube.com

Ровно пять лет назад на Новосибирск обрушился сильный ураган — он попал на видео, которое облетело весь мир и до сих пор считается самым известным о сибирской столице. 

Ролик с заголовком «Внезапный ураган в Новосибирске» сняли 12 июля 2014 года на пляже «Наутилус», когда город накрыла буря. На нём видно, как за несколько секунд на пляже поднимается ветер, опускаются тучи и на отдыхающих начинают падать куски льда. Некоторые горожане до последнего оставались в воде, а затем побежали прятаться под грибки. Видео сопровождают забавные комментарии людей за кадром, которые стали не менее популярными: «Это Сибирь!» и «Если мы сдохнем — я тебя люблю».

Ролик с ураганом за эти пять лет набрал больше 55,5 миллионов просмотров, не считая дублёров на других каналах. Он до сих пор самый популярный в выдаче по запросу «Новосибирск» на видеохостинге YouTube. 

Летом 2014 года видеоролик облетел весь мир — о нём написали ведущие зарубежные СМИ, в том числе Washington Post, Huffington Post, блог The Wall Street Journal, Daily Mail и многие другие. Пользователи со всего мира удивлялись происходящему, сравнивали новосибирский ураган с теми, что часто бывают во Флориде, а «Наутилус» — с гавайскими и австралийскими пляжами. Пользователи из США обратили внимание на девушку в купальнике с американским флагом.

Сравнительно новые комментарии на разных иностранных языках тоже наполнены удивлением и юмором: «Это показывает, что в России возможно всё», «Ice bucket challenge для русских», «Блин, в России можно умереть от чего угодно». А русские комментаторы благодаря ролику даже, кажется, раскрыли тайну: «Теперь ясно, зачем нужны эти советские металлические зонты на пляжах».

В этом году синоптики ураганов не обещают — пока новосибирцев ждёт пекло. А врачи рассказали, как правильно вести себя в жару

Новосибирск нередко попадает на полосы зарубежных СМИ: например, недавно несколько иностранных изданий рассказали про «Сибирские Мальдивы» — опасный ярко-голубой водоём на золоотвале новосибирской ТЭЦ.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Пограничник змеев)
12 июл 2019 в 14:49

Это новость не очень Нгс) грудастая мэр и вандалки с молотком и крюком больше позитива в пятницу вызывают)

12 июл 2019 в 14:53

Это кара небесная за повышение пенсионного возраста, Крым и Сирию.

Худой
12 июл 2019 в 15:03

А если не сдохнем - то не люблю. )