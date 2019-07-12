В сквере Славы спилили деревья

В пятницу, 12 июля, в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска рабочие спилили живые деревья. Информацию о том, что на площадке перед Вечным огнём лежат спиленные деревья, в редакцию НГС сообщил читатель, который проезжал мимо. «Известно, что в сквере идёт реконструкция. Но зачем спилили деревья живые? Я мимо проезжал, заметил, что их спилили», — рассказал корреспонденту НГС читатель.

Рабочие спиливают живые, а не аварийные деревья Фото: Александр Ощепков / НГС

По наблюдениям корреспондента НГС, около 10:40 рабочие продолжали спиливать деревья, которые раньше росли на площади перед Вечным огнём.

Редакция НГС направила запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать, зачем рабочие спиливают живые деревья и будут ли на их месте высажены новые. На момент публикации ответ в распоряжение редакции не поступил.

