В сквере Славы спилили деревья

Ремонт в сквере Славы начался в июне
Фото: Александр Ощепков / НГС
В пятницу, 12 июля, в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска рабочие спилили живые деревья.
Информацию о том, что на площадке перед Вечным огнём лежат спиленные деревья, в редакцию НГС сообщил читатель, который проезжал мимо.
«Известно, что в сквере идёт реконструкция. Но зачем спилили деревья живые? Я мимо проезжал, заметил, что их спилили», — рассказал корреспонденту НГС читатель.
По наблюдениям корреспондента НГС, около 10:40 рабочие продолжали спиливать деревья, которые раньше росли на площади перед Вечным огнём.
Редакция НГС направила запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать, зачем рабочие спиливают живые деревья и будут ли на их месте высажены новые. На момент публикации ответ в распоряжение редакции не поступил.
Впервые обновлённый проект Монумента Славы показали в августе 2018 года — согласно проекту, в парке появятся карликовые яблони, кинотеатр и киоски. Позднее стало известно, что сам монумент чинить не будут.
Ремонтировать сквер начали в июне. 4 июня здесь поставили несколько синих палаток и умывальников для рабочих.
После этого местные жители столкнулись с тем, что из-за реконструкции были перегорожены дорожки, по которым вокруг парка люди ездили на велосипедах и роликах. Тогда начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что дорожки будут закрыты в течение нескольких месяцев.
Но после этого Терешкова сообщила, что по просьбам жителей дорожки открыли.