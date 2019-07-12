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В сквере Славы спилили деревья

Под вырубку попали деревья, которые росли перед Вечным огнём

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Ремонт в сквере Славы начался в июне

Фото: Александр Ощепков / НГС

В пятницу, 12 июля, в сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска рабочие спилили живые деревья.

Информацию о том, что на площадке перед Вечным огнём лежат спиленные деревья, в редакцию НГС сообщил читатель, который проезжал мимо.

«Известно, что в сквере идёт реконструкция. Но зачем спилили деревья живые? Я мимо проезжал, заметил, что их спилили», — рассказал корреспонденту НГС читатель.

Рабочие спиливают живые, а не&nbsp;аварийные деревья

Рабочие спиливают живые, а не аварийные деревья

По наблюдениям корреспондента НГС, около 10:40 рабочие продолжали спиливать деревья, которые раньше росли на площади перед Вечным огнём.

Редакция НГС направила запрос в пресс-центр мэрии с просьбой рассказать, зачем рабочие спиливают живые деревья и будут ли на их месте высажены новые. На момент публикации ответ в распоряжение редакции не поступил.

Рабочие вырубают и спиливают деревья на площади перед Вечным огнём

Рабочие вырубают и спиливают деревья на площади перед Вечным огнём

Впервые обновлённый проект Монумента Славы показали в августе 2018 года — согласно проекту, в парке появятся карликовые яблони, кинотеатр и киоски. Позднее стало известно, что сам монумент чинить не будут.

Ремонтировать сквер начали в июне. 4 июня здесь поставили несколько синих палаток и умывальников для рабочих.

После этого местные жители столкнулись с тем, что из-за реконструкции были перегорожены дорожки, по которым вокруг парка люди ездили на велосипедах и роликах. Тогда начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что дорожки будут закрыты в течение нескольких месяцев. 

Но после этого Терешкова сообщила, что по просьбам жителей дорожки открыли.

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КОММЕНТАРИИ (45)

С той стороны
12 июл 2019 в 11:31

Отжившие свое тополя спиливают и правильно делают . Мало кто задумывается что тополя в СССР садили грамотные люди ! ибо тополь это дерево поглощающее самое большое кол-во вредных веществ и выделяющее кислород . Просто тогда не знали что безграмотные россияне 21 века будут ждать пока ураганом старые уже тополя им на головы падать начнут . Тополь не сосна ...чем старше , тем слабже и трухлявее ! Их как минимум нужно обстригать все и как максимум вообще менять на новые хотя бы раз в 30 лет .

12 июл 2019 в 11:29

Все пилят,а хоть одно дерево посадили,лично я не видел нигде...

Широкий
12 июл 2019 в 11:39

Я всё мог простить и закрыть глаза. Разбитые дороги, пыль, грязь и т.п., но уничтожение родного для меня сквера это уже пребор. Локоть ты полностью упал в моих глазах и твое управление городом окончательно упало на дно!