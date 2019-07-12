Лось выбежал на Чуйский тракт и погиб под колёсами иномарки

Люди в аварии не пострадали
Фото: Александр Агафонов / НГС
Ночью 12 июля на Чуйском тракте сбили лося — от полученных в результате ДТП травм животное скончалось на месте.
Как рассказали корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, авария случилась около 3:30 на 96-м километре трассы М-52 в Черепановском районе Новосибирской области.
«Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Fiat Ducato, совершил наезд на животное. Нарушения с его стороны не выявлено», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
В Госавтоинспеции уточнили, что люди в аварии не пострадали.
В прошлом году на федеральных трассах в Новосибирской области установили знаки «Дикие животные». Они появились на участке Р-256 «Чуйский тракт» с 84-го по 87-й километр.