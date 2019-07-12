Лось выбежал на Чуйский тракт и погиб под колёсами иномарки

Ночью 12 июля на Чуйском тракте сбили лося — от полученных в результате ДТП травм животное скончалось на месте.

Как рассказали корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, авария случилась около 3:30 на 96-м километре трассы М-52 в Черепановском районе Новосибирской области.

«Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Fiat Ducato, совершил наезд на животное. Нарушения с его стороны не выявлено», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В Госавтоинспеции уточнили, что люди в аварии не пострадали.