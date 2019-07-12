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Дороги и транспорт

Лось выбежал на Чуйский тракт и погиб под колёсами иномарки

В ГИБДД сообщили, что водитель правила не нарушал

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Люди в аварии не пострадали

Фото: Александр Агафонов / НГС

Ночью 12 июля на Чуйском тракте сбили лося — от полученных в результате ДТП травм животное скончалось на месте.

Как рассказали корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, авария случилась около 3:30 на 96-м километре трассы М-52 в Черепановском районе Новосибирской области. 

«Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Fiat Ducato, совершил наезд на животное. Нарушения с его стороны не выявлено», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В Госавтоинспеции уточнили, что люди в аварии не пострадали. 

В прошлом году на федеральных трассах в Новосибирской области установили знаки «Дикие животные». Они появились на участке Р-256 «Чуйский тракт» с 84-го по 87-й километр.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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12 июл 2019 в 10:35

Странные законы... Когда двуногий лось выбегает на дорогу и его сбивают, то заводят дело, а тут, даже не похоронят нормально, походу.

12 июл 2019 в 10:37

Эх, сохатый :((((