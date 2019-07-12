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Рухнувшая стена убила рабочего на новосибирском заводе

В обстоятельствах его гибели разбираются следователи

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Несчастный случай произошёл с рабочим одной из подрядных организаций, которые делают ремонт на заводе «Сиблитмаш»

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На заводе «Сиблитмаш» в Кировском районе Новосибирске обрушившаяся стена убила рабочего. Об этом происшествии в редакцию НГС написал один из работников предприятия.

В Следственном управлении СК России по Новосибирской области подтвердили, что следователи разбираются в обстоятельствах несчастного случая, произошедшего накануне на заводе на улице Бетонной.

«При демонтаже кирпичной стены произошло её обрушение на рабочего. От полученных телесных повреждений наступила смерть», — рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что сейчас идёт доследственная проверка по этому факту.

«Назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы, изымается необходимая документация», — передали в Следственном управлении.

Ситуацию прокомментировали и на заводе.

«В данное время на предприятии "Сиблитмаш" проводятся большие ремонтные работы. На эти работы у нас заключён договор с подрядными организациями, и, собственно, с работником одной из этих подрядных организаций, которые производят у нас строительно-монтажные работы, вчера и случился несчастный случай. Подробности несчастного случая, к сожалению, пока неясны, но наш главный инженер, наше руководство подчёркивает, что это подрядная организация. Случай произошёл на территории завода, но отвечает за технику безопасности руководство этой подрядной организации», — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела по связям с общественностью завода «Сиблитмаш» Максим Балуев.

Название компании-подрядчика, в которой работал погибший, на заводе не уточнили.

Одно из самых крупных ЧП на заводах произошло в Новосибирске несколько лет назад: обрушилась крыша в арматурном цехе компании «Дискус плюс» на улице Бетонной. Из-за обрушения в больницу попали четыре человека, один погиб.

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КОММЕНТАРИИ (1)

789456
12 июл 2019 в 11:13

"Название компании-подрядчика, в которой работал погибший, на заводе не уточнили." - какое может быть название у компании подрядчика с Хилка!