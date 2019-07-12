Рухнувшая стена убила рабочего на новосибирском заводе

Несчастный случай произошёл с рабочим одной из подрядных организаций, которые делают ремонт на заводе «Сиблитмаш»
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
На заводе «Сиблитмаш» в Кировском районе Новосибирске обрушившаяся стена убила рабочего. Об этом происшествии в редакцию НГС написал один из работников предприятия.
В Следственном управлении СК России по Новосибирской области подтвердили, что следователи разбираются в обстоятельствах несчастного случая, произошедшего накануне на заводе на улице Бетонной.
«При демонтаже кирпичной стены произошло её обрушение на рабочего. От полученных телесных повреждений наступила смерть», — рассказали в СК.
В ведомстве добавили, что сейчас идёт доследственная проверка по этому факту.
«Назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы, изымается необходимая документация», — передали в Следственном управлении.
Ситуацию прокомментировали и на заводе.
«В данное время на предприятии "Сиблитмаш" проводятся большие ремонтные работы. На эти работы у нас заключён договор с подрядными организациями, и, собственно, с работником одной из этих подрядных организаций, которые производят у нас строительно-монтажные работы, вчера и случился несчастный случай. Подробности несчастного случая, к сожалению, пока неясны, но наш главный инженер, наше руководство подчёркивает, что это подрядная организация. Случай произошёл на территории завода, но отвечает за технику безопасности руководство этой подрядной организации», — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела по связям с общественностью завода «Сиблитмаш» Максим Балуев.
Название компании-подрядчика, в которой работал погибший, на заводе не уточнили.
Одно из самых крупных ЧП на заводах произошло в Новосибирске несколько лет назад: обрушилась крыша в арматурном цехе компании «Дискус плюс» на улице Бетонной. Из-за обрушения в больницу попали четыре человека, один погиб.