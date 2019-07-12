Рухнувшая стена убила рабочего на новосибирском заводе

На заводе «Сиблитмаш» в Кировском районе Новосибирске обрушившаяся стена убила рабочего. Об этом происшествии в редакцию НГС написал один из работников предприятия.

В Следственном управлении СК России по Новосибирской области подтвердили, что следователи разбираются в обстоятельствах несчастного случая, произошедшего накануне на заводе на улице Бетонной.



«При демонтаже кирпичной стены произошло её обрушение на рабочего. От полученных телесных повреждений наступила смерть», — рассказали в СК.

