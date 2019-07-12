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Выборы-2019

На пост мэра Новосибирска выдвинулся бывший алкогольный магнат

Сергей Проничев стал тринадцатым кандидатом в мэры

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Сергея Проничева выдвинула «Партия Роста»

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Накануне, 11 июля, на выборы мэра Новосибирска выдвинулся бизнесмен и бывший алкогольный магнат Сергей Проничев.

В списке кандидатов отмечается, что Сергей Проничев — пенсионер, член «Партии Роста», его выдвинула его партия.

Сергей Проничев объявил об участии в выборах мэра Новосибирска в марте — он объяснил это, в частности, тем, что ему небезразлично будущее города.

Проничеву 67 лет. Согласно биографии на его сайте, он окончил факультет самолётостроения НЭТИ (сейчас — ФЛА НГТУ), затем — институт народного хозяйства (сейчас — НГУЭУ). Работал бортмехаником Объединенного авиационного отряда аэропорта Новосибирск-Северный, на Новосибирском авиазаводе Чкалова, затем в Центральном райкоме КПСС и в управлении местной промышленности. С начала 1990 годов занимался бизнесом и в первую очередь известен как основатель производителя алкоголя «Сибирский бальзам» — эта компания ликвидирована в 2016 году. Также он возглавлял компанию «Винно-коньячный завод 777», который обанкротился в 2012 году. Сейчас бизнесмен занимает должность главного директора ЗАО «АБС», которое ранее выступало учредителем «Сибирского бальзама». По информации базы данных «Контур.Фокус», Проничев также является учредителем нескольких компаний, работающих в сфере ЖКХ: «УК ЖКХ-ПАРТНЕР», «РЭУ № 2 участок 95», «РЭУ № 2 участок 94», «РЭУ № 2 участок 75».

На этой неделе документы также подали действующий мэр Новосибирска Анатолий Локотьдепутат Евгений Лебедевновосибирский политик и бывший чиновник Виктор Козодой.

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КОММЕНТАРИИ (48)

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12 июл 2019 в 10:10

Локоть уже нервно курит в сторонке, не спит по ночам от такого обилия конкурентов. Даже Проничев лучше чем Локоть

С той стороны
12 июл 2019 в 10:10

голосуйте , за КПРФ и всё наладится !

12 июл 2019 в 10:08

Не чего особо не знаю про Проничева. Так немного слышал что весьма опытный руководитель. Как бы там не было, даже он будет лучше действующего мэра превратившего город в село.