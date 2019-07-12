На пост мэра Новосибирска выдвинулся бывший алкогольный магнат

Накануне, 11 июля, на выборы мэра Новосибирска выдвинулся бизнесмен и бывший алкогольный магнат Сергей Проничев.

В списке кандидатов отмечается, что Сергей Проничев — пенсионер, член «Партии Роста», его выдвинула его партия.

Сергей Проничев объявил об участии в выборах мэра Новосибирска в марте — он объяснил это, в частности, тем, что ему небезразлично будущее города.