На пост мэра Новосибирска выдвинулся бывший алкогольный магнат

Сергея Проничева выдвинула «Партия Роста»
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Накануне, 11 июля, на выборы мэра Новосибирска выдвинулся бизнесмен и бывший алкогольный магнат Сергей Проничев.
В списке кандидатов отмечается, что Сергей Проничев — пенсионер, член «Партии Роста», его выдвинула его партия.
Сергей Проничев объявил об участии в выборах мэра Новосибирска в марте — он объяснил это, в частности, тем, что ему небезразлично будущее города.
Проничеву 67 лет. Согласно биографии на его сайте, он окончил факультет самолётостроения НЭТИ (сейчас — ФЛА НГТУ), затем — институт народного хозяйства (сейчас — НГУЭУ). Работал бортмехаником Объединенного авиационного отряда аэропорта Новосибирск-Северный, на Новосибирском авиазаводе Чкалова, затем в Центральном райкоме КПСС и в управлении местной промышленности. С начала 1990 годов занимался бизнесом и в первую очередь известен как основатель производителя алкоголя «Сибирский бальзам» — эта компания ликвидирована в 2016 году. Также он возглавлял компанию «Винно-коньячный завод 777», который обанкротился в 2012 году. Сейчас бизнесмен занимает должность главного директора ЗАО «АБС», которое ранее выступало учредителем «Сибирского бальзама». По информации базы данных «Контур.Фокус», Проничев также является учредителем нескольких компаний, работающих в сфере ЖКХ: «УК ЖКХ-ПАРТНЕР», «РЭУ
На этой неделе документы также подали действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, депутат Евгений Лебедев, новосибирский политик и бывший чиновник Виктор Козодой.