Готовьте кошельки: новосибирцев напугали новыми платежами за ЖКХ

Жители Новосибирска боятся, что без оплаты страховки правительство не будет им помогать в случае ЧС

В чатах Новосибирска и в социальных сетях появилось объявление о том, что с августа с горожан будет взиматься плата за новую услугу — страхование жилья. Фотографию в редакцию НГС прислал читатель Сергей. В объявлении говорится, что с 4 августа вступает в силу новый закон о добровольном страховании жилья, но с определёнными условиями:

«Собственники сами могут решить: платить за страховку или нет. Если Вы оплатите первую квитанцию, не вычеркнув эту строку, значит Вы даете свое добровольное согласие на заключение договора и дальнейшую оплату страховки. <...> Очевидно, что Власти хотят переложить часть расходов по компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций на население и страховые компании», — говорится в объявлении.

Фотография объявления разошлась в Новосибирске в соцсетях и чатах Фото: читатель НГС

«Мне прислали несколько человек. В ЖЭУ ещё не звонил, не узнавал, но подождём, пока появятся платёжки, будет там эта строчка или нет. Похоже на правду», — рассказал читатель НГС. В Государственной жилищной инспекции Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что в курсе ситуации с новым законом, но подробнее рассказать согласились только при официальном запросе. На момент публикации ответ получить не удалось. Ситуацию с новой услугой, которая может появиться в платёжках, объяснили во Всероссийском союзе страховщиков. «Никаких поборов не будет. Дело в том, что страхование имущества не может быть обязательным в силу Гражданского кодекса. Это страхование добровольно. В каких формах оно будет — платёжки ЖКХ или нет, мы пока достоверно не знаем. Должно быть постановление правительства на эту тему, которого пока нет», — объяснил корреспонденту НГС заместитель директора департамента имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов.

По словам эксперта, только после того как примут несколько подзаконных актов, регионы смогут сами принимать решение, как, когда и в каком виде вводить у себя на территории такое страхование. «Суть в следующем: министерство финансов рекомендует главам субъектов Российской Федерации разработать программы страхования жилья на случай чрезвычайной ситуации. Про Иркутскую область все слышали <...> В Москве такая программа много лет существует, и человеку нужно поставить галочку, что, да, он хочет застраховать по этой программе жильё. Второе — заплатить страховой взнос», — рассказал Порватов. Эксперт считает, что размер взноса будет колебаться в пределах 100–150 рублей, но может быть и меньше — в зависимости от региона. «При этом человек получает страховую защиту, и, если погибает его имущество в результате чрезвычайной ситуации, он получает нормальное страховое возмещение деньгами, а субъект РФ и страховщики участвуют в этой программе по принципу долевого участия», — объяснил эксперт.