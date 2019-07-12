Уступите дорогу утятам: в зоопарке появился необычный дорожный знак

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило поставили дорожный знак с изображением утки с птенцами.



«Этим летом сотрудники и посетители зоопарка неоднократно наблюдали такую картину: в бассейне рядом с большими скульптурами динозавров плавает утиное семейство, а затем выходит из воды и переходит дорогу. В этом месте всегда много людей, и утка громко крякает, просит уступить ей и птенцам дорогу. Иногда утиное семейство замечают не сразу. <...> Мы решили поставить в этом месте специальный знак. Просим всех обращать на него внимание. Он, конечно, условный, но всю территорию зоопарка можно считать зоной действия такого знака», — рассказали в зоопарке.