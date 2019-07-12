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Милота

Уступите дорогу утятам: в зоопарке появился необычный дорожный знак

Его поставили из-за птиц, которые ходят купаться к скульптурам динозавров

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По зоопарку гуляют несколько семейств диких уток

Фото: instagram.com/nskzoo

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило поставили дорожный знак с изображением утки с птенцами.  


«Этим летом сотрудники и посетители зоопарка неоднократно наблюдали такую картину: в бассейне рядом с большими скульптурами динозавров плавает утиное семейство, а затем выходит из воды и переходит дорогу. В этом месте всегда много людей, и утка громко крякает, просит уступить ей и птенцам дорогу. Иногда утиное семейство замечают не сразу. <...> Мы решили поставить в этом месте специальный знак. Просим всех обращать на него внимание. Он, конечно, условный, но всю территорию зоопарка можно считать зоной действия такого знака», — рассказали в зоопарке.

В зоопарке подчёркивают, что утки дикие. Таких семейств на территории несколько и у них разные маршруты. Утка, которая водит своих утят поплавать к динозаврам, вывела потомство неподалёку в лесу, и поэтому птицы приходят именно к этому бассейну. Но в другие водоёмы на территории зоопарка утки с птенцами тоже наведываются. 

Ранее в Академгородке появился дорожный знак с кроликом.

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дорожный знакНовосибирский зоопарк

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КОММЕНТАРИИ (6)

12 июл 2019 в 09:40

делаем переход то для ежей, то для утят, а потом удивляемся, а почему же Новосибирск колхозом называют?

Вовчик1955
12 июл 2019 в 09:30

Мы, новосибирцы, любим копченую утку, вкусняшка

12 июл 2019 в 09:38

Подобное было в "Кавказской пленнице", только там знак был другой.