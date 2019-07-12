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Криминал

Прокуратура потребовала 8 лет колонии для скандального застройщика с улицы Гоголя

Экс-председателя ЖСК «Три богатыря» Виктора Лучкина обвиняют в многомиллионном мошенничестве

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Летом 2016 года обманутые дольщики ЖК «Три богатыря» вышли на пикет, чтобы обратить внимание властей на свою проблему

Фото: Татьяна Фатеева / архив НГС

В Новосибирске начались судебные прения по делу экс-председателя ЖСК «Три богатыря» Виктора Лучкина, которого обвиняют в махинациях с деньгами дольщиков.

Следователи пришли к выводу, что бизнесмен собрал больше 145 миллионов рублей на строительство домов в Дзержинском районе, но оставил инвесторов без квартир.

«Прокуратура просила <…> назначить ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение также потребовало удовлетворить иски обманутых дольщиков к предпринимателю», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гособвинителя Ксению Короед.

По данным издания, на следующей неделе в прениях выступят двое защитников Виктора Лучкина, которые настаивают на его невиновности.

Уголовное дело рассматривает Центральный районный суд Новосибирска.

Как ранее сообщали в Генпрокуратуре России, бывший председатель ЖСК «Три богатыря» и владелец строительной компании ООО «Олимпийский» Виктор Лучкин обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2007 году Виктор Лучкин создал строительную фирму, а в 2012 — жилищно-строительный кооператив и стал собирать деньги с дольщиков, которые решили вложиться в новые квартиры. Собранные деньги предприниматель забрал себе.

«Всего ему удалось обмануть таким образом 73 человека, которым причинён ущерб на сумму свыше 145 миллионов рублей», — рассказывали в Генеральной прокуратуре.

Жилой комплекс «Три богатыря» должен был появиться на площадке в 1,53 га в границах улиц Гоголя — Королёва — Глинки. Право аренды этой земли мэрия продала на аукционе в 2009 году компании «Олимпийский» за 1 миллион рублей. По условиям аукциона, застройщик должен был до 25 декабря 2012 года расселить жителей четырёх ветхих бараков по улице Гоголя, 205, 207, 209 и 211 из зоны застройки, а до 1 ноября 2015 года построить там новый жилой комплекс. Но к этой дате компания так и не закончила расселение, а стройка застыла на стадии котлована. В итоге Виктор Лучкин попал под уголовное дело, а участок с аварийными домами вернулся городу через суд.

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Олимпийский» и ЖСК «Три богатыря» попали под процедуру банкротства и сейчас находятся в стадии ликвидации.

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КОММЕНТАРИИ (4)

}▪︎{
12 июл 2019 в 08:55

А тем, кого расселял, он жилье предоставлял или компенсацию платил? Или расселял не он вообще? Если за его счет, то сумма несколько меньше ему досталась да и котлован же не бесплатно копали Ясен пень, что дольщикам не легче, но там были такие ценики на квартиры что изначально подозрительным казалось, что достроят.

иде
12 июл 2019 в 08:50

Ну и где же сочувствующие этому бизнесмену #бегивитябеги#, он же не чиновник, ему же можно? Хотел же тоже пожить нормально.

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12 июл 2019 в 08:50

Чека пасодють и чо имеем : и у ниво жись паламатая и дольщики бес денех. Придлахаю: застройщик вазмищаит - и на свабоду. И дольщики при сваих и чек наказан.