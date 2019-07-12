Прокуратура потребовала 8 лет колонии для скандального застройщика с улицы Гоголя

«Прокуратура просила <…> назначить ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение также потребовало удовлетворить иски обманутых дольщиков к предпринимателю», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гособвинителя Ксению Короед.

Следователи пришли к выводу, что бизнесмен собрал больше 145 миллионов рублей на строительство домов в Дзержинском районе, но оставил инвесторов без квартир.

В Новосибирске начались судебные прения по делу экс-председателя ЖСК «Три богатыря» Виктора Лучкина, которого обвиняют в махинациях с деньгами дольщиков.

По данным издания, на следующей неделе в прениях выступят двое защитников Виктора Лучкина, которые настаивают на его невиновности.



Уголовное дело рассматривает Центральный районный суд Новосибирска.



Как ранее сообщали в Генпрокуратуре России, бывший председатель ЖСК «Три богатыря» и владелец строительной компании ООО «Олимпийский» Виктор Лучкин обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2007 году Виктор Лучкин создал строительную фирму, а в 2012 — жилищно-строительный кооператив и стал собирать деньги с дольщиков, которые решили вложиться в новые квартиры. Собранные деньги предприниматель забрал себе.



«Всего ему удалось обмануть таким образом 73 человека, которым причинён ущерб на сумму свыше 145 миллионов рублей», — рассказывали в Генеральной прокуратуре.



Жилой комплекс «Три богатыря» должен был появиться на площадке в 1,53 га в границах улиц Гоголя — Королёва — Глинки. Право аренды этой земли мэрия продала на аукционе в 2009 году компании «Олимпийский» за 1 миллион рублей. По условиям аукциона, застройщик должен был до 25 декабря 2012 года расселить жителей четырёх ветхих бараков по улице Гоголя, 205, 207, 209 и 211 из зоны застройки, а до 1 ноября 2015 года построить там новый жилой комплекс. Но к этой дате компания так и не закончила расселение, а стройка застыла на стадии котлована. В итоге Виктор Лучкин попал под уголовное дело, а участок с аварийными домами вернулся городу через суд.

