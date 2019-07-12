Новосибирский фотограф съездил в Северную Осетию — он снял место, где погиб актёр Сергей Бодров

В Кармадонском ущелье Сергей Бодров планировал снять одну из сцен для фильма «Связной»
Фото: Слава Степанов
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал в социальных сетях снимки Кармадонского ущелья, которое находится в Северной Осетии. В сентябре 2002 года на этом месте произошёл сход ледника Колка, в результате чего погибло более 100 человек. В этом числе и съёмочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым.
Фотограф опубликовал снимки в своих социальных сетях вечером 11 июня.
Недавно Слава Степанов опубликовал фотографии 55-этажного жилого небоскрёба Ponte City Apartments в Йоханнесбурге — это здание снимали для фильмов «9-й район», «Судья Дредд», «Робот по имени Чаппи».