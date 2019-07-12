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Страна и мир

Новосибирский фотограф съездил в Северную Осетию — он снял место, где погиб актёр Сергей Бодров

Слава Степанов опубликовал фотоснимки в социальных сетях

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В Кармадонском ущелье Сергей Бодров планировал снять одну из сцен для фильма «Связной»

Фото: Слава Степанов

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал в социальных сетях снимки Кармадонского ущелья, которое находится в Северной Осетии. В сентябре 2002 года на этом месте произошёл сход ледника Колка, в результате чего погибло более 100 человек. В этом числе и съёмочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым. 

Фотограф опубликовал снимки в своих социальных сетях вечером 11 июня. 

В ущелье присутствуют геотермальные источники&nbsp;и выходы минеральных вод

В ущелье присутствуют геотермальные источники и выходы минеральных вод

Кармадонское ущелье служит местом отдыха для жителей Владикавказа

Кармадонское ущелье служит местом отдыха для жителей Владикавказа

В ущелье протекает река Геналдон, а в&nbsp;верховьях ущелья находятся два ледника: Колка и Майли<br>

В ущелье протекает река Геналдон, а в верховьях ущелья находятся два ледника: Колка и Майли

Подписчиков восхитили красота и величие этого места

Подписчиков восхитили красота и величие этого места

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Через ущелье по леднику Майли проходит популярный альпинистский маршрут на гору Казбек&nbsp;— потенциально активный вулкан

Через ущелье по леднику Майли проходит популярный альпинистский маршрут на гору Казбек — потенциально активный вулкан

Недавно Слава Степанов опубликовал фотографии 55-этажного жилого небоскрёба Ponte City Apartments в Йоханнесбурге — это здание снимали для фильмов «9-й район», «Судья Дредд», «Робот по имени Чаппи».

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