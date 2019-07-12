В Заельцовском районе Новосибирска иномарка пробила дорожное ограждение, после чего перевернулась на крышу. Авария произошла вечером 11 июня на пересечении Красного проспекта и улицы Северной.



По словам очевидицы, водитель иномарки получил травму — после ДТП было заметно, что он хромал. Также в машине находились двое пассажиров; о том, насколько сильно они пострадали, пока неизвестно.

«Услышала звук отлетающего бампера — видимо, мужчина поворачивал на Красный проспект. <...> Мы на светофоре стояли, побежали к машине, там была женщина с ребёнком лет 16–17, может, больше. Я так поняла, что они не знают этого мужчину, может быть, это таксист был. Они [мама с ребёнком] говорят: просто выпали из машины, а его [водителя] мальчишки доставали. Я так поняла, что даже столкновения не было, а его, видимо, просто занесло или он задел бордюр и его перевернуло», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Карина Лавриненко.