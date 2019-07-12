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Иномарка перевернулась на крышу на Красном проспекте — прохожие помогли водителю выбраться из машины

Водитель автомобиля пробил дорожное ограждение, после чего машина перевернулась

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На месте работали сотрудники ГИБДД 

Фото: архив НГС

В Заельцовском районе Новосибирска иномарка пробила дорожное ограждение, после чего перевернулась на крышу. Авария произошла вечером 11 июня на пересечении Красного проспекта и улицы Северной. 

По словам очевидицы, водитель иномарки получил травму — после ДТП было заметно, что он хромал. Также в машине находились двое пассажиров; о том, насколько сильно они пострадали, пока неизвестно. 

«Услышала звук отлетающего бампера — видимо, мужчина поворачивал на Красный проспект. <...> Мы на светофоре стояли, побежали к машине, там была женщина с ребёнком лет 16–17, может, больше. Я так поняла, что они не знают этого мужчину, может быть, это таксист был. Они [мама с ребёнком] говорят: просто выпали из машины, а его [водителя] мальчишки доставали. Я так поняла, что даже столкновения не было, а его, видимо, просто занесло или он задел бордюр и его перевернуло», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Карина Лавриненко. 

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о ДТП. «Действительно, автомобиль перевернулся. Экипаж на месте, погибших нет. Степень [тяжести травмы] пострадавшего в автомобиле на данный момент устанавливается. По предварительной информации, марка автомобиля — Nissan March», — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Также отмечается, что на месте работали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. 

В конце июня на Красном проспекте на крышу перевернулся автомобиль «Сузуки» — перед этим он столкнулся с другой машиной.

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КОММЕНТАРИИ (1)

12 июл 2019 в 00:59

Мы на светофоре стояли, побежали к машине, там была женщина с ребёнком лет 16–17, может больше...ясно,я уже в 17 лет был курсантом военного училища,а тут ребенок в 16-17 может больше...