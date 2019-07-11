Новосибирские пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного оператора Yota

Сегодня с семи до десяти часов вечера в работе мобильного оператора Yota произошёл временный сбой — пользователи отмечали проблемы с подключением к Интернету. Это следует из данных сервиса Downdetector.



По информации мониторингового сервиса, 87% пользователей не могли подключиться к Интернету, а 12% испытывали трудности с доступом к сайту оператора.

В пресс-службе мобильного оператора Yota сообщили, что проблему уже решили. «Неполадки в работе оператора были вызваны сбоем в программном обеспечении и на данный момент устранены. Приносим извинения клиентам, которые столкнулись с трудностями», — сообщили в компании информационному агентству ТАСС.