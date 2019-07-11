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Город

Новосибирские пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного оператора Yota

Неполадки были вызваны сбоем в программном обеспечении

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Мобильный оператор заявил, что проблема уже решена 

Фото: архив НГС

Сегодня с семи до десяти часов вечера в работе мобильного оператора Yota произошёл временный сбой — пользователи отмечали проблемы с подключением к Интернету. Это следует из данных сервиса Downdetector.

По информации мониторингового сервиса, 87% пользователей не могли подключиться к Интернету, а 12% испытывали трудности с доступом к сайту оператора.

В пресс-службе мобильного оператора Yota сообщили, что проблему уже решили. «Неполадки в работе оператора были вызваны сбоем в программном обеспечении и на данный момент устранены. Приносим извинения клиентам, которые столкнулись с трудностями», — сообщили в компании информационному агентству ТАСС.

По данным Downdetector, сбой произошёл в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Краснодаре, Иркутске, Нижнем Новгороде и в других городах России. 

3 июля жители Новосибирска заметили сбои в работе трёх популярных онлайн-сервисов: Facebook, Instagram и WhatsApp. 

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сбой в работе сервисов

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КОММЕНТАРИИ (6)

Точняк
11 июл 2019 в 23:35

Поэтому мы в чопе ведем переговоры только по рации

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11 июл 2019 в 23:20

Интересна на самом деле человеческая душа и ее наполнение -у меня когда свет вырубают (по техническим причинам) не звоню, жду в очереди как и все пока включат снова. А люди из-за нестабильности работа приложения панику наводят и крутят «номеронабиратели» :(.С кем из нас ни то?:)

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11 июл 2019 в 23:14

Шляпа эта ваша ета.