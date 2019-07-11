Сибирячка разбила молотком лобовое стекло машины из-за замечания о парковке

После конфликта одна из участниц отвезла свою машину с разбитым лобовым стеклом на СТО и намерена в суде добиваться компенсации
Фото: Марина Виноградова
Сегодня, 11 июля, в 10:30 на парковке возле ТЦ «Золотая Нива» ссора двух женщин-водителей закончилась тем, что одна из них схватила молоток и разбила лобовое стекло машины другой участницы конфликта. Инцидент попал на видеорегистратор.
«Я приехала, а все становятся [на парковке] в два ряда, и пошла по делам <...> Вышла — стоит машина сзади прям впритык (третьим рядом. — Прим. ред.)», — рассказала корреспонденту НГС одна из участниц конфликта, Марина Виноградова.
Женщина искала владельцу машины 20 минут, а когда та пришла, то сделала ей замечание за такую парковку. Женщины поссорились.
«Ты не поняла, с кем ты связалась. Посмотришь», — слышно вторую участницу конфликта на видео.
Затем она всё-таки освободила выезд с парковки.
«Назад газует, бьёт другую машину. Она даже не смогла развернуться. Помяла себе бампер <...> Отъехала пять метров <...> Я ей сигналю. Её видимо этот сигнал совсем взбесил. Она выскочила и просто разбила мне лобовое молотком», — добавила Марина.
Женщина вызвала полицию.
«В 10:55 поступило сообщение в полицию о том, что женщина разбила молотком стекло второй участнице дорожного движения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.
Марина отвезла свою машину с разбитым лобовым стеклом на СТО и намерена в суде добиваться компенсации.
В начале недели на видео попал похожий конфликт на дороге — на улице Фабричной, 39 прохожий облил белой краской припаркованный Porsche Cayenne.