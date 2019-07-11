Сибирячка разбила молотком лобовое стекло машины из-за замечания о парковке

Сегодня, 11 июля, в 10:30 на парковке возле ТЦ «Золотая Нива» ссора двух женщин-водителей закончилась тем, что одна из них схватила молоток и разбила лобовое стекло машины другой участницы конфликта. Инцидент попал на видеорегистратор.

«Я приехала, а все становятся [на парковке] в два ряда, и пошла по делам <...> Вышла — стоит машина сзади прям впритык (третьим рядом. — Прим. ред.)», — рассказала корреспонденту НГС одна из участниц конфликта, Марина Виноградова.

Женщина искала владельцу машины 20 минут, а когда та пришла, то сделала ей замечание за такую парковку. Женщины поссорились.