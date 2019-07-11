11 июля четверг
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 63.80
eur 71.56
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 63.80
eur 71.56

Все новости

Все новости
Происшествия

Сибирячка разбила молотком лобовое стекло машины из-за замечания о парковке

Ей не понравились претензии из-за парковки третьим рядом

Поделиться

2 478
36 Обсудить

После конфликта одна из участниц отвезла свою машину с разбитым лобовым стеклом на СТО и намерена в суде добиваться компенсации

Фото: Марина Виноградова

Сегодня, 11 июля, в 10:30 на парковке возле ТЦ «Золотая Нива» ссора двух женщин-водителей закончилась тем, что одна из них схватила молоток и разбила лобовое стекло машины другой участницы конфликта. Инцидент попал на видеорегистратор.

«Я приехала, а все становятся [на парковке] в два ряда, и пошла по делам <...> Вышла — стоит машина сзади прям впритык (третьим рядом. — Прим. ред.)», — рассказала корреспонденту НГС одна из участниц конфликта, Марина Виноградова.

Женщина искала владельцу машины 20 минут, а когда та пришла, то сделала ей замечание за такую парковку. Женщины поссорились.

«Ты не поняла, с кем ты связалась. Посмотришь», — слышно вторую участницу конфликта на видео.

Затем она всё-таки освободила выезд с парковки.

«Назад газует, бьёт другую машину. Она даже не смогла развернуться. Помяла себе бампер <...> Отъехала пять метров <...> Я ей сигналю. Её видимо этот сигнал совсем взбесил. Она выскочила и просто разбила мне лобовое молотком», — добавила Марина.

Женщина вызвала полицию. 

«В 10:55 поступило сообщение в полицию о том, что женщина разбила молотком стекло второй участнице дорожного движения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области. 

Марина отвезла свою машину с разбитым лобовым стеклом на СТО и намерена в суде добиваться компенсации.

В начале недели на видео попал похожий конфликт на дороге — на улице Фабричной, 39 прохожий облил белой краской припаркованный Porsche Cayenne

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

парковка

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (36)

Анастасия
11 июл 2019 в 19:55

Идиоты неадекватные на дороге

11 июл 2019 в 19:59

Очередное подтверждение, что всем этим Автобогиням место на кухне.

Инспектор
11 июл 2019 в 20:00

Типичная водительница. Нормальные женщины за руль не сядут, только те у которых мужика нет, либо ещё с какими отклонениями. Автомобиль это средство передвижение для воспитанных и умных людей.