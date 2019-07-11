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Опальные граффити с «тусовочными соболями» переехали в бар

Рисунок пришлось убрать с улицы из-за жалоб — его отреставрируют и разрешат делать с ним селфи

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С предыдущего места граффити демонтировали 4 июля, а сегодня установили возле другого бара

Фото: Прохор Папшев

Сегодня, 11 июля, новосибирский лекторий-бар «ПОТОК» приютил у себя граффити с «тусовочными соболями», которые пришлось перенести на другое место. Раньше они располагались на Коммунистической, во дворе бара The Rooks, но на них пожаловались за то, что они могут быть незаконно расположены на объекте культурного наследия.

Соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев пояснил, что представители лекторий-бара «ПОТОК» связались с ними и предложили забрать граффити себе.

«При этом они готовы и финансово, и идейно поддержать нашу идею восстановления нашего пространства для граффити и создания на нём новых граффити — соболей или любой другой картины. Это мы сделаем, как только согласуем этот процесс с точки зрения закона. Да пребудут с нами тусовочные соболя!» — заявил Каменев.

Игорь Каменев объяснил, что это место будет оформлено при поддержке мэрии как галерейное пространство. Оно будет не на самом здании, которое является памятником архитектуры, а примкнёт к нему, чтобы ничего не нарушать. Он надеется, что к августу удастся вернуть этот спот (место для граффити. — Прим. ред.). Корреспондент НГС написал запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать эту инициативу.

После новости на НГС лекторий-бар выступил с инициативой приютить граффити у себя. Они отреставрируют их совместно с автором — Иваном Ягодой

После новости на НГС лекторий-бар выступил с инициативой приютить граффити у себя. Они отреставрируют их совместно с автором — Иваном Ягодой

«Как только я прочитал новость на НГС о демонтаже тусовочных соболей во дворике "Рукса", мы сразу же связались с владельцем бара и предложили переместить граффити к нам, в лекторий-бар "ПОТОК". Сейчас они находятся в беседке бара и доступны для всех — приходите фотографироваться. В дальнейшем планируем переместить соболей на летнюю веранду коворкинга», — рассказал корреспонденту НГС идеолог «ПОТОКа» Дмитрий Мишин.

По словам Мишина, они сделали это, так как считают, что в Новосибирске не так много по-настоящему интересных объектов, к тому же привязанных к идентичности города, и к ним нужно относиться бережно.

«Не демонтировать, а сохранять. Да и интерьер лекторий-бара украшен современными граффити, в том числе и знаменитым трамваем № 13. Нам это близко, мы поддерживаем и актуальные граффити, и художников, работающих в этом стиле», — добавил он.

А вам нравятся граффити с соболями? Нужно ли их убирать с улиц? 

    8 июля новосибирцы сделали новые граффити за гостиницей «Центральная», главным персонажем которых снова стал соболь, но на этот раз — на велосипеде. 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Vesta
    11 июл 2019 в 20:19

    Где что-то крутое, там Мишин. Или наоборот.