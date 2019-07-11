Опальные граффити с «тусовочными соболями» переехали в бар

Сегодня, 11 июля, новосибирский лекторий-бар «ПОТОК» приютил у себя граффити с «тусовочными соболями», которые пришлось перенести на другое место. Раньше они располагались на Коммунистической, во дворе бара The Rooks, но на них пожаловались за то, что они могут быть незаконно расположены на объекте культурного наследия.

Соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев пояснил, что представители лекторий-бара «ПОТОК» связались с ними и предложили забрать граффити себе.



«При этом они готовы и финансово, и идейно поддержать нашу идею восстановления нашего пространства для граффити и создания на нём новых граффити — соболей или любой другой картины. Это мы сделаем, как только согласуем этот процесс с точки зрения закона. Да пребудут с нами тусовочные соболя!» — заявил Каменев.

