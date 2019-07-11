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Спорт

«Сибирь» сыграет 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ

Первая выездная серия для новосибирской команды начнётся 10 сентября

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Первым соперником «Сибири» в предстоящем сезоне станет хабаровский «Амур»

Фото: hcsibir.ru

Континентальная хоккейная лига обнародовала календарь игр на сезон 2019/2020 — для новосибирского ХК «Сибирь» регулярный чемпионат начнётся 3 сентября и завершится 26 февраля.

«Каждый из 24 клубов проведёт в регулярном чемпионате по 62 матча. По два раза все клубы сыграют между собой (46 матчей), по 10 — с командами своего дивизиона и ещё по 6 — с командами соседнего дивизиона своей конференции», — рассказали в КХЛ.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября с матча между финалистами плей-офф прошлого сезона — ЦСКА и «Авангардом».

«Первый этап продлится до 27 февраля 2020 года, количество игровых дней – 153. Старт плей-офф намечен на 1 марта 2020 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля 2020 года», — передали в Континентальной хоккейной лиге.

Хоккейный клуб «Сибирь» в предстоящем сезоне будет играть в дивизионе Харламова. Первую игру новосибирские хоккеисты проведут 3 сентября дома против хабаровского «Амура», а выездную серию «Сибирь» начнёт спустя неделю, 10 сентября, с матча с санкт-петербургским СКА. 

Завершится регулярный чемпионат для «Сибири» домашней игрой с рижским «Динамо», которая пройдёт 26 февраля.

«В соответствии с международным календарем ИИХФ, в расписании чемпионата КХЛ 2019/2020 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 5 по 10 ноября в Финляндии, с 10 по 15 декабря в России, с 4 по 9 февраля в Швеции. Также запланированы паузы на Неделю Звезд КХЛ в Москве (11–19 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января)», — сообщили в КХЛ.

Полный календарь игр новосибирской команды НГС опубликует на следующей неделе.

Прошлый сезон завершился для «Сибири» неудачно: команда так и не смогла выбиться в плей-офф.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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11 июл 2019 в 19:12

Опять без плей-офф

надогол
11 июл 2019 в 19:11

В этом году ногопалки сдуются без денег,удачи в лиге с кузней)