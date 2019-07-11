Придержите коней: в Новосибирске сильно подорожали подержанные машины

«Тойота» в Новосибирске занимает 1/5 всего объема продаж на вторичке
Фото: Ольга Бурлакова
Во втором квартале 2019 года средняя цена подержанного автомобиля в Новосибирске составила
При сумме в 420 тысяч это удорожание — порядка 30 тысяч рублей — достаточно ощутимая цифра для людей, которые не могут купить себе новый автомобиль. Поэтому и пользуются спросом старые «Тойоты», преимущественно праворульные.
«Новосибирск стал одним из 7 крупнейших городов России, где жители предпочитают иностранные автомобили — лидером по объему продаж в городе стала Toyota Corolla со средней ценой
В целом на долю Toyota приходится 19,6% всех продаж на вторичке. На втором месте ВАЗ — 17,8%, на третьем Nissan — 9,1%. Далее идут Honda — 4,8% и ГАЗ — 4,6%.
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