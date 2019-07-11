11 июля четверг
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 63.80
eur 71.56
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 63.80
eur 71.56

Все новости

Все новости
Авто

Придержите коней: в Новосибирске сильно подорожали подержанные машины

Машины с пробегом в среднем выросли в цене на 30 тысяч рублей

Поделиться

227
1 Обсудить

«Тойота» в Новосибирске занимает 1/5 всего объема продаж на вторичке

Фото: Ольга Бурлакова

Во втором квартале 2019 года средняя цена подержанного автомобиля в Новосибирске составила 420 000 рублей, это на 8,2% больше, чем в 2018 году, выяснили специалисты сервиса «Авито Авто». 

При сумме в 420 тысяч это удорожание — порядка 30 тысяч рублей — достаточно ощутимая цифра для людей, которые не могут купить себе новый автомобиль. Поэтому и пользуются спросом старые «Тойоты», преимущественно праворульные.

«Новосибирск стал одним из 7 крупнейших городов России, где жители предпочитают иностранные автомобили — лидером по объему продаж в городе стала Toyota Corolla со средней ценой 278 000 рублей», — уточнили в пресс-офисе «Авито Авто». 

В целом на долю Toyota приходится 19,6% всех продаж на вторичке. На втором месте ВАЗ — 17,8%, на третьем Nissan — 9,1%. Далее идут Honda — 4,8% и ГАЗ — 4,6%. 

Нравятся новости про машины? Почитайте еще о самых странных на вид автомобилях — мы составили топ-6 уродливых авто, которые не купить из-за внешности.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Подержанные автомобилиToyota

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

Black Oasis
11 июл 2019 в 19:15

Это влияние подержанных московских трамваев.