Придержите коней: в Новосибирске сильно подорожали подержанные машины

Во втором квартале 2019 года средняя цена подержанного автомобиля в Новосибирске составила 420 000 рублей, это на 8,2% больше, чем в 2018 году, выяснили специалисты сервиса «Авито Авто».

При сумме в 420 тысяч это удорожание — порядка 30 тысяч рублей — достаточно ощутимая цифра для людей, которые не могут купить себе новый автомобиль. Поэтому и пользуются спросом старые «Тойоты», преимущественно праворульные.