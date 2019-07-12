12 июля пятница
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 62.99
eur 71.01
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 62.99
eur 71.01

Все новости

Все новости
Город

Улицу в Академгородке перекроют в честь известного новосибирского музыканта

Движение по улице Ильича будет закрыто на 12 часов

Поделиться

1 942
2 Обсудить

Сергей Фалетёнок скончался в октябре 2013 года, несколько лет он боролся с раком

Фото: Анна Золотова / НГС

Мэрия Новосибирска предупредила о перекрытии улицы Ильича из-за музыкального фестиваля «Городок-на-Оби» в честь новосибирского музыканта Сергея Фалетёнка.

«Для обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка во время проведения фестиваля 14 июля с 10:00 до 22:00 будет введено временное прекращение движения транспорта по улице Ильича на участке от Торгового центра (Ильича, 6) до пересечения с Цветным проездом», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В мэрии отметили, что кроме стандартного перекрытия движения будут проведены противотаранные мероприятия, чтобы исключить неконтролируемый выезд в места с массовым пребыванием людей. 

«Для этого отдельные участки улиц и выездов из дворов будут перекрыты большегрузной техникой, специальными автомобилями, противотаранными устройствами, бетонными блоками, турникетными и другими ограждающими элементами», — объясняют в пресс-центре.

Праздник пройдёт перед ДК «Академия»

Праздник пройдёт перед ДК «Академия»

Праздник будет идти с 12:00 до 22:00 на площади перед ДК «Академия» (Ильича, 4).

В программе фестиваля: выступления музыкальных коллективов разных жанров, детский песенный конкурс, блок от музея Академгородка, песни Сергея Фалетёнка. На танцевальной сцене коллективы Советского района покажут свое мастерство и проведут мастер-классы для гостей фестиваля. Кроме того, на территории НГУ будут организованы еще две сцены: молодежная и поэтическая. 

Сергей Фалетёнок — известный новосибирский музыкант и поэт. В начале 90-х на телеэкраны вышел клип на его песню «Дима, помаши рукой маме»: его герой — остекленевший на посту солдат — стоит на Красной площади и разрывается от противоречия родственных чувств и устава караульной службы на глазах у толпы туристов. С 1992-го по 1998-й Фалетёнок преподавал музыку в школе № 166, параллельно играл в группе Golden Valley (в 1995-м была переименована в «Золотую долину»). В 1998 году уехал в Москву, где выступал с группой «Родная речь», но в 2001-м вернулся обратно в Новосибирск, чтобы начать сольную карьеру.

Музыкант скончался ночью 9 октября 2013 года. За два года до этого врачи обнаружили у Сергея рак 4-й стадии, пять курсов химиотерапии и лучевая терапия не помогли.

Первый фестиваль в честь музыканта прошёл в Академгородке в июле 2014 года.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

перекрытие дорогСергей Фалетёнок

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (2)

12 июл 2019 в 08:27

Не вижу хэйтеров локтя в комментариях, где вопли что локоть все готов перекрыть. неужели денег не заплатили?

Фото пользователя
12 июл 2019 в 08:19

Без вышек с автоматчиками и колючки по периметру ни один фестиваль не может считаться полноценным.