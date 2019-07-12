Улицу в Академгородке перекроют в честь известного новосибирского музыканта

Сергей Фалетёнок скончался в октябре 2013 года, несколько лет он боролся с раком

Мэрия Новосибирска предупредила о перекрытии улицы Ильича из-за музыкального фестиваля «Городок-на-Оби» в честь новосибирского музыканта Сергея Фалетёнка.

«Для обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка во время проведения фестиваля 14 июля с 10:00 до 22:00 будет введено временное прекращение движения транспорта по улице Ильича на участке от Торгового центра (Ильича, 6) до пересечения с Цветным проездом», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска. В мэрии отметили, что кроме стандартного перекрытия движения будут проведены противотаранные мероприятия, чтобы исключить неконтролируемый выезд в места с массовым пребыванием людей.

«Для этого отдельные участки улиц и выездов из дворов будут перекрыты большегрузной техникой, специальными автомобилями, противотаранными устройствами, бетонными блоками, турникетными и другими ограждающими элементами», — объясняют в пресс-центре.



Праздник пройдёт перед ДК «Академия» Фото: 2ГИС

Праздник будет идти с 12:00 до 22:00 на площади перед ДК «Академия» (Ильича, 4). В программе фестиваля: выступления музыкальных коллективов разных жанров, детский песенный конкурс, блок от музея Академгородка, песни Сергея Фалетёнка. На танцевальной сцене коллективы Советского района покажут свое мастерство и проведут мастер-классы для гостей фестиваля. Кроме того, на территории НГУ будут организованы еще две сцены: молодежная и поэтическая. Сергей Фалетёнок — известный новосибирский музыкант и поэт. В начале 90-х на телеэкраны вышел клип на его песню «Дима, помаши рукой маме»: его герой — остекленевший на посту солдат — стоит на Красной площади и разрывается от противоречия родственных чувств и устава караульной службы на глазах у толпы туристов. С 1992-го по 1998-й Фалетёнок преподавал музыку в школе № 166, параллельно играл в группе Golden Valley (в 1995-м была переименована в «Золотую долину»). В 1998 году уехал в Москву, где выступал с группой «Родная речь», но в 2001-м вернулся обратно в Новосибирск, чтобы начать сольную карьеру.