Хоккейная «Сибирь» продлила контракт с одним из своих лучших снайперов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с 21-летним нападающим Никитой Михайловым ещё на один сезон.

«Предыдущее соглашение действовало до 30 апреля 2020 года, новое рассчитано до 30 апреля 2021 года», — сообщает пресс-служба клуба.

Никита Михайлов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне. Комиссия КХЛ несколько раз признавала его лучшим новичком по итогам игровых недель.

В ХК «Сибирь» уточнили, что по итогам прошедшего сезона Никита Михайлов стал вторым снайпером команды с результатом 13 забитых шайб и третьим бомбардиром с 25 набранными очками. Кроме того, он несколько раз выступал за олимпийскую сборную России на различных турнирах.