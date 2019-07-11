Хоккейная «Сибирь» продлила контракт с одним из своих лучших снайперов

21-летний Никита Михайлов дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне
Фото: hcsibir.ru
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с 21-летним нападающим Никитой Михайловым ещё на один сезон.
«Предыдущее соглашение действовало до 30 апреля 2020 года, новое рассчитано до 30 апреля 2021 года», — сообщает пресс-служба клуба.
Никита Михайлов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне. Комиссия КХЛ несколько раз признавала его лучшим новичком по итогам игровых недель.
В ХК «Сибирь» уточнили, что по итогам прошедшего сезона Никита Михайлов стал вторым снайпером команды с результатом 13 забитых шайб и третьим бомбардиром с 25 набранными очками. Кроме того, он несколько раз выступал за олимпийскую сборную России на различных турнирах.
В начале этой недели также стало известно, что «Сибирь» решила расстаться с 28-летним защитником Максимом Игнатовичем, который играл за команду 10 сезонов.