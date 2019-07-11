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Хоккейная «Сибирь» продлила контракт с одним из своих лучших снайперов

Контракт продлили на ближайший сезон

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21-летний Никита Михайлов дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне

Фото: hcsibir.ru

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с 21-летним нападающим Никитой Михайловым ещё на один сезон.

«Предыдущее соглашение действовало до 30 апреля 2020 года, новое рассчитано до 30 апреля 2021 года», — сообщает пресс-служба клуба.

Никита Михайлов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне. Комиссия КХЛ несколько раз признавала его лучшим новичком по итогам игровых недель.

В ХК «Сибирь» уточнили, что по итогам прошедшего сезона Никита Михайлов стал вторым снайпером команды с результатом 13 забитых шайб и третьим бомбардиром с 25 набранными очками. Кроме того, он несколько раз выступал за олимпийскую сборную России на различных турнирах. 

В начале этой недели также стало известно, что «Сибирь» решила расстаться с 28-летним защитником Максимом Игнатовичем, который играл за команду 10 сезонов.

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КОММЕНТАРИИ (8)

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11 июл 2019 в 18:29

Сибирь уже опозорилась за последние года... "Транжирить" деньги из бюджета на их содержание было бы полной чепухой. Лучше эти деньги перевели в детские дома и нуждающимся детям. "Сибирь" играть не умеет!

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11 июл 2019 в 18:07

Не, с клюшкаме фсё понятна...а с ногомячом-то чо?!

mikki
11 июл 2019 в 17:40

Будем надеяться, что 2 года будет стараться набрать имидж - нам, соответственно, на пользу. Или за год успеет набрать достаточный имидж, чтоб клуб хорошие отступные получил. А закиснет ежели, то как 43-й будет