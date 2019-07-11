11 детей за полгода: самые страшные пожары, в которых гибли дети в этом году

Чаще всего пожары случаются ночью и из-за детской шалости с огнём

Сегодня ночью в селе Целинное в Коченёвском районе Новосибирской области загорелся частный дом. В огне погибли трое детей: старшая Татьяна (ей было 16 лет), 6-летняя Олеся и 4-летний Егор. Их бабушку с тяжёлыми ожогами доставили в реанимацию Коченёвской центральной районной больницы, куда уже прибыла санавиация. При этом, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, в доме был установлен пожарный извещатель. Корреспондент НГС вспомнил все ужасные пожары 2018 и 2019 годов, которые унесли жизни детей.

Со времени похожей трагедии, в которой также погибли трое детей, не прошло и двух месяцев. Вечером 26 мая в двухквартирном доме в Венгеровском районе Новосибирской области дети играли со спичками. Тогда, по предварительным данным, старший ребёнок поджёг штору у окна в одной из комнат, от чего дом вспыхнул. Ещё до приезда пожарных сбежавшиеся на дым соседи попытались помочь спрятавшимся в доме детям — двое парней несколько раз предпринимали попытки найти их в дыму, но ничего не вышло. В это время соседи удерживали 20-летнюю мать, которая рвалась в охваченный огнём дом, чтобы спасти детей. Прибывшие на место пожарные локализовали пожар и обнаружили тела погибших: самому младшему исполнилось восемь месяцев, а старшему — три года.

В конце февраля пожарным слишком поздно сообщили о загоревшемся доме — ребёнок не смог выбраться из дома из-за щеколды на двери Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

А в конце февраля во время пожара в Заельцовском районе Новосибирска погиб 5-летний ребёнок. Пожарные с самого начала получили информацию о пожаре слишком поздно, но уже через шесть минут были на месте. В это время огонь уже бушевал в частном доме. Не дожидаясь, когда пожар удастся потушить, пожарные вошли в дом, чтобы отыскать ребёнка, но было уже поздно.

Видео пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Позднее в МЧС сообщат, что дом полностью выгорел изнутри, а у маленького мальчика не было шансов самостоятельно покинуть помещение: дверь была закрыта снаружи на щеколду.

Февральской ночью в селе Полойка вспыхнул частный дом местного депутата — в огне погибли 4 ребёнка и их мама Фото: Ольга Бурлакова

В феврале ночью в Краснозёрском районе Новосибирской области в селе Полойка сгорели 4 ребёнка и их мама — из огня успел спастись только отец семейства, местный депутат Дмитрий Евсюков. Ещё двоим детям удалось избежать смерти только благодаря тому, что они остались на ночь у бабушки.

От скромного и неприметного дома семьи Евсюковых остались только сгоревшие чёрные бревенчатые стены, покрытые огромным слоем льда и сосульками, и кирпичная печка с трубой. Дмитрий Евсюков первым проснулся от звука автономного дымового пожарного извещателя и успел выбежать на улицу. В МЧС рассказывали, что он хотел спасти свою семью через окна, но мать и дети не смогли выбраться из дома. Четверым погибшим детям было от 1 года до 5 лет.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная проводка. Спасти семью могла деревенская пожарная машина, которая, со слов работника сельской администрации, просто не завелась в мороз. В этом же месяце губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать помощь семье Дмитрия Евсюкова и решить вопрос с предоставлением нового жилья.

В ноябре 2018 года неожиданно начался пожар в доме, где находились трое детей — мать успела спасти лишь девочку Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

До этих зимних трагедий в начале ноября 2018 года следователи возбудили уголовное дело о гибели двух маленьких детей на пожаре в частном доме в городе Татарске Новосибирской области. Сам пожар произошёл 4 ноября. В этот день дома была лишь одна 23-летняя Вера Мазунина с тремя малолетними детьми — девочкой трёх лет и двумя мальчиками. Одному из братьев исполнилось два года, а другому только три месяца. Во время обеда женщина ненадолго вышла во двор, а вскоре заметила, что в доме начался пожар — она кинулась внутрь и успела спасти от пламени лишь трёхлетнюю дочку. Соседи рассказывали, что слышали, как раздался громкий хлопок, а затем увидели языки пламени, вырывающиеся из окон.

Мать слышала, как в доме плакали оставшиеся братья, но вернуться не смогла — её держали соседи Фото: Вячеслав Мазунин

Соседи вспоминают: Мазунина сразу кинулась в дом, вытолкала на улицу трёхлетнюю девочку, бросилась в дом назад, но один из соседей её схватил и не дал забежать обратно. «Она орёт дуром, волосы на себе рвёт, кричит. Вот представьте состояние её. Они (мужчины. — Прим. ред.) её держат, не пускают. Давай окошки выбивать, ну а толку, там уже всё в дыму. Она слышит, как её дети плачут, а сделать ничего не могут», — вспоминала соседка.

Приехавшие пожарные немедленно вошли в задымлённое помещение, несмотря на то что дом был объят огнём и начал рушиться потолок — увы, несмотря на самоотверженные действия пожарных, спасти детей не удалось. После происшествия Вера Мазунина попала в больницу — у неё были ожоги рук и другие повреждения. Придя в себя, говорили родственники, женщина постоянно спрашивала, где её дети — она помнила, что выводила девочку, а что случилось с мальчиками, вспомнить не могла.

Летом 2018 года в пожаре погибли два ребёнка и отец — он отключил пожарный извещатель, так как любил курить Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

В другом пожаре, летом 2018 года, погибли два маленьких ребёнка и их 28-летний отец — они жили в посёлке Октябрьском Мошковского района. Одноэтажный дом из шлакоблока вспыхнул ночью 12 июля. Жильцы соседней квартиры заметили огонь и вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели помогли спастись людям из четырёх квартир, но затем обнаружили в одной из квартир трёх погибших — детям было 5 и 6 лет. После пожара МЧС сообщит, что в квартире погибших был пожарный извещатель. Его установили ещё в январе 2018 года, но потом хозяин отключил прибор, чтобы он не срабатывал при курении.