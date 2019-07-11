11 июля четверг
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 63.80
eur 71.56
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 63.80
eur 71.56

Все новости

Все новости
Недвижимость
Подробности

Под Новосибирском выставили на продажу дом с театром в подвале

В него сделали отдельный выход на улицу, а внутри есть сцена и зрительный зал

Поделиться

926
6 Обсудить

Владелица дома Марина Батаева сама устраивала представления для соседей

Фото: Марина Батаева

В посёлке Тулинский под Новосибирском выставили на продажу дом с театром — объявление опубликовали на сайте АН «Жилфонд».

Дом построен из бруса и обшит сайдингом, его общая площадь — 270 кв. м. На участке в 10 соток есть гараж, баня и хозпостройки.

Снаружи дом ничем не примечателен, но все в посёлке знают, что в нём работает театр

Снаружи дом ничем не примечателен, но все в посёлке знают, что в нём работает театр

В цоколе трёхэтажного дома его хозяева организовали маленький театр. Как рассказала корреспонденту НГС риелтор, занимающаяся продажей дома, Наталья Бас, о театре и его организаторах даже писали местные СМИ.

В цоколе выстроена сцена с кулисами, есть всё необходимое оборудование — новый владелец сможет и сам давать спектакли

В цоколе выстроена сцена с кулисами, есть всё необходимое оборудование — новый владелец сможет и сам давать спектакли

«Он называется "Маленький театр", его организовали Марина Батаева и её супруг, — говорит Наталья Бас. — Все в посёлке Тулинском знают об этом театре, собираются, организуют встречи. Помимо школ, садов и развлечений можно не ехать в город в театр, а организовать что-то самим, предложить идеи, какую-нибудь постановку».

У помещения театра есть отдельный санузел и вход с улицы, он оснащён необходимой техникой — для постановок есть софиты и звуковое оборудование. Продают дом за 12 млн рублей.

В июне НГС писал про ещё один необычный дом в продаже: он похож на сказочный терем.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

загородная недвижимость

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (6)

я не робот
11 июл 2019 в 17:16

Рабочим с завода меленький театр не нужен. Хорошо что креаклы, будут жить подальше от города. Пускай собираются и шелупонятся у себя на селе, а не на площади Ленина.

11 июл 2019 в 17:19

Злые какие-то комментарии

Ёлка №-6
11 июл 2019 в 17:13

А можно, там жить? Коллективно. Собираться, с Ресурса нашего коллективно, отдыхать, шампанское пить ?