Под Новосибирском выставили на продажу дом с театром в подвале

Дом построен из бруса и обшит сайдингом, его общая площадь — 270 кв. м. На участке в 10 соток есть гараж, баня и хозпостройки.

В посёлке Тулинский под Новосибирском выставили на продажу дом с театром — объявление опубликовали на сайте АН «Жилфонд».

Снаружи дом ничем не примечателен, но все в посёлке знают, что в нём работает театр

В цоколе трёхэтажного дома его хозяева организовали маленький театр. Как рассказала корреспонденту НГС риелтор, занимающаяся продажей дома, Наталья Бас, о театре и его организаторах даже писали местные СМИ.

В цоколе выстроена сцена с кулисами, есть всё необходимое оборудование — новый владелец сможет и сам давать спектакли

«Он называется "Маленький театр", его организовали Марина Батаева и её супруг, — говорит Наталья Бас. — Все в посёлке Тулинском знают об этом театре, собираются, организуют встречи. Помимо школ, садов и развлечений можно не ехать в город в театр, а организовать что-то самим, предложить идеи, какую-нибудь постановку».

У помещения театра есть отдельный санузел и вход с улицы, он оснащён необходимой техникой — для постановок есть софиты и звуковое оборудование. Продают дом за 12 млн рублей.



В июне НГС писал про ещё один необычный дом в продаже: он похож на сказочный терем.