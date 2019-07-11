Власти пообещали помочь деньгами семье из Целинного, где сгорели три ребёнка

Местные власти ищут временное жильё для пострадавшей семьи
Фото: Александр Ощепков / НГС
В четверг, 11 июля, Министерство труда и социального развития Новосибирской области сообщило, что семье, у которой на пожаре погибли трое детей, оперативно окажут помощь.
«Денежные средства на предметы первой необходимости перечислят на расчетный счет семьи, выплатят социальное пособие на погребение погибших во время пожара несовершеннолетних детей. Сотрудники социальной защиты окажут помощь в восстановлении утраченных во время пожара документов. Семье предложена помощь профессионального психолога», — рассказали в министерстве.
Сейчас местные власти решают вопрос о временном размещении пострадавшей семьи.
Сегодня ночью в селе Целинное в Коченевском районе Новосибирской области загорелся частный дом — в огне погибли трое детей, а присматривающая за ними бабушка попала в больницу с серьёзными ожогами.
НГС вёл онлайн-репортаж с места событий. Наши корреспонденты уже прибыли на место и увидели всё своими глазами.
В МЧС рассказали, что пожар начался из-за замыкания электропроводки. Почему не сработал пожарный извещатель, пока неизвестно, но проверку в областном управлении ГУ МЧС уже начали.