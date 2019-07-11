Власти пообещали помочь деньгами семье из Целинного, где сгорели три ребёнка

В четверг, 11 июля, Министерство труда и социального развития Новосибирской области сообщило, что семье, у которой на пожаре погибли трое детей, оперативно окажут помощь.

«Денежные средства на предметы первой необходимости перечислят на расчетный счет семьи, выплатят социальное пособие на погребение погибших во время пожара несовершеннолетних детей. Сотрудники социальной защиты окажут помощь в восстановлении утраченных во время пожара документов. Семье предложена помощь профессионального психолога», — рассказали в министерстве.