Новосибирец утонул возле пляжа «Наутилус». Его тело нашли в опасной яме, которую не видно с берега

Спасатели МАСС нашли тело погибшего 41-летнего мужчины в 15 метрах от территории пляжа «Наутилус» — он оказался в опасной яме, в которую заносит обратное течение реки.

Сотрудники МАСС отправились на вызов после того, как получили сегодня информацию о сотрудников полиции о пропавшем. Сообщалось, что накануне днём мужчина зашёл в воду и после этого не вернулся.

Яму, в которой нашли мужчину, спасатели считают особенно опасной.

«Часто людей там находим, тех, кто гибнет в ближайшей площади на воде. Течение реки делает завихрение, и обратное течение вдоль берега образовывается за территорией пляжа "Наутилус" — там, где купаться запрещено, но люди всё равно почему-то туда уединяются для какой-то цели», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.