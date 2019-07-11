Новосибирец утонул возле пляжа «Наутилус». Его тело нашли в опасной яме, которую не видно с берега

Опасное место огорожено от пляжа — это промежуток буквально в 50 метрах от Октябрьского моста
Фото: Архив НГС
Спасатели МАСС нашли тело погибшего 41-летнего мужчины в 15 метрах от территории пляжа «Наутилус» — он оказался в опасной яме, в которую заносит обратное течение реки.
Сотрудники МАСС отправились на вызов после того, как получили сегодня информацию о сотрудников полиции о пропавшем. Сообщалось, что накануне днём мужчина зашёл в воду и после этого не вернулся.
Яму, в которой нашли мужчину, спасатели считают особенно опасной.
«Часто людей там находим, тех, кто гибнет в ближайшей площади на воде. Течение реки делает завихрение, и обратное течение вдоль берега образовывается за территорией пляжа "Наутилус" — там, где купаться запрещено, но люди всё равно почему-то туда уединяются для какой-то цели», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Опасное место огорожено от пляжа — это промежуток буквально в 50 метрах от Октябрьского моста. Здесь также установлена табличка «Купание запрещено».
«Люди заходят здесь в воду, попадают в обратное течение. И плюс неровное дно, когда ты идёшь на глубине полутора метров спокойно, потом начинаешь плыть какое-то время, попадаешь в течение, пробуешь опуститься и через метр у тебя глубина уже под тобой три метра», — добавил Дмитрий Фокин.
В этом году очень много и взрослых и детей тонут в реках. В посёлке Садовый Новосибирского района мужчина погиб во время купания в озере Спартак. На прошлой неделе в Новосибирской области утонули шесть человек, в том числе двое детей. Например, в Искитимском районе 14-летняя девочка погибла при попытке переплыть реку.