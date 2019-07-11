Будут вомбаты и жирафы: Новосибирский зоопарк рассказал, когда привезут новых животных

Он уточнил, что в зоопарке также заканчивается строительство вольера для луговых собачек и нового вольера для львов и амурских тигров. Директор пообещал, что в новый вольер хищники переедут до конца августа.

«Мы начали возводить павильон для вомбатов. Работы будут закончены к концу лета, началу сентября. Когда вольер будет достроен, мы покажем его комиссии из Австралии и только после этого мы получим животных», — сказал Шило.

Шило анонсировал, что в начале следующего года в зоопарке появятся очковые медведи, для которых уже сделали проект вольера.

«Осенью будем договариваться с руководством области и города. Если выделят финансирование, то начнём реконструкцию уже зимой и к концу года, надеемся, построим», — пообещал Андрей Шило, уточнив, что на строительство потребуется примерно 50 миллионов рублей.

Кроме того, в зоопарке готовятся начать строительство комплекса для африканских животных. По словам Шило, на его строительство понадобится от 500 до 700 миллионов рублей.

«Можем начать строить в 2020 году. Три года нам понадобится. Конечно же, долгожданный в этом году, мы начали эскизный проект для африканских животных. Наши дизайнеры вместе летали за границу для изучения данных проектов. Уже сформированы оба здания. Одно здание будет для жирафов и птиц», — резюмировал директор зоопарка.



Зверей в новосибирском зоопарке становится больше не только за счет программ обмена, но и за счет естественной рождаемости: недавно у эдиповых тамаринов родился детёныш. Кстати, животные зоопарка тоже страдают от пришедшей в Новосибирск жары. Не верите? Убедитесь в этом сами — наш корреспондент провел у клеток целый день и снял, чем питомцы занимаются в самый зной.