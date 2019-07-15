Андрей Малахов поможет молодым журналистам из Новосибирска прорваться в столицу

Главный телеведущий и шоумен страны Андрей Малахов ищет свежую кровь в свои проекты: с сегодняшнего дня и до конца лета молодые журналисты и блогеры могут отправить Малахову свои сюжеты и статьи, у лучших есть шанс оказаться на воркшопах Малахова и его коллег, а у самых лучших — работать вместе с ним.



Творческий конкурс называется «Будущее», он проходит при поддержке Союза журналистов России. Принять участие могут молодые блогеры и сотрудники телевидения, радио, газет и интернет-СМИ. От конкурсантов требуется лишь проект, затрагивающий актуальную социальную проблему: здравоохранение, образование, экологию, науку, спорт, предпринимательство, культуру. Срок приема работ — до 31 августа, а затем эксперты выберут лучших авторов.