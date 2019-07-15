15 июля понедельник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 63.02
eur 71.01
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 63.02
eur 71.01

Все новости

Все новости
Работа

Андрей Малахов поможет молодым журналистам из Новосибирска прорваться в столицу

Телеведущий объявляет конкурс, главный приз которого — работа в его программах

Поделиться

1 859
3 Обсудить

Андрей Малахов окончил журфак 25 лет назад и сегодня ищет коллег среди вчерашних студентов

Фото: Александр Кадников

Главный телеведущий и шоумен страны Андрей Малахов ищет свежую кровь в свои проекты: с сегодняшнего дня и до конца лета молодые журналисты и блогеры могут отправить Малахову свои сюжеты и статьи, у лучших есть шанс оказаться на воркшопах Малахова и его коллег, а у самых лучших — работать вместе с ним.

Творческий конкурс называется «Будущее», он проходит при поддержке Союза журналистов России. Принять участие могут молодые блогеры и сотрудники телевидения, радио, газет и интернет-СМИ. От конкурсантов требуется лишь проект, затрагивающий актуальную социальную проблему: здравоохранение, образование, экологию, науку, спорт, предпринимательство, культуру. Срок приема работ — до 31 августа, а затем эксперты выберут лучших авторов.

Подробности и условия конкурса прописаны на сайте Андрея Малахова. Не упустите свой шанс попасть в один из лучших творческих проектов страны.

ТЕКСТ

ТЕГИ

Андрей Малаховконкурсжурналистика

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (3)

Новосибирец
15 июл 2019 в 09:24

Все Новосибирцы давно покинули этот разбитый и нищий город. Сейчас его доедают приезжие люди с низким воспитанием. Некого уже в Москву перевозить.

15 июл 2019 в 09:36

Неужели молодые дурналисты хотят сотрудничать с Малаховым и его группой?!

Фото пользователя
15 июл 2019 в 09:05

Я так понимаю шоу с подставными героями будет расширяться и заполнит весь эфир:((.И так везде троица:Малахов,Киселев,Галкин ..