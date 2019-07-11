«Рассвет» возвращается: на Затулинке снова открывают кинотеатр

В мэрии Новосибирска объявили о том, что в следующем месяце на Затулинском жилмассиве снова откроется кинотеатр «Рассвет», который не работает с января.

Здание кинотеатра на улице Зорге, 47/2 займёт прежний арендатор, съехавший оттуда в начале года.

Как рассказал корреспонденту НГС директор кинотеатра «Рассвет» (ООО «Киносиб») Виктор Аксёнов, городские власти пошли на уступки и снизили арендную плату за помещение.

«И, собственно говоря, на тех условиях, которые они мне предложили, я уже готов был вернуться и вернулся», — поделился Виктор Аксёнов.