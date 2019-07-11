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Развлечения

«Рассвет» возвращается: на Затулинке снова открывают кинотеатр

Его здание пустовало полгода

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Кинотеатр «Рассвет» прекратил работу 21 января — его владельцы съехали из здания, потому что их не устроили предложенные муниципалитетом условия аренды

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В мэрии Новосибирска объявили о том, что в следующем месяце на Затулинском жилмассиве снова откроется кинотеатр «Рассвет», который не работает с января.

Здание кинотеатра на улице Зорге, 47/2 займёт прежний арендатор, съехавший оттуда в начале года.

Как рассказал корреспонденту НГС директор кинотеатра «Рассвет» (ООО «Киносиб») Виктор Аксёнов, городские власти пошли на уступки и снизили арендную плату за помещение. 

«И, собственно говоря, на тех условиях, которые они мне предложили, я уже готов был вернуться и вернулся», — поделился Виктор Аксёнов.

В пресс-центре мэрии Новосибирска накануне сообщили, что договор аренды с ООО «Киносиб» «находится в стадии оформления» и 11 июля на выездном совещании с участием мэра Анатолия Локтя арендатору передадут ключи от кинотеатра. Открытие «Рассвета», по данным пресс-центра, запланировано на 1 августа.

В свою очередь Виктор Аксёнов пояснил корреспонденту НГС, что «очень постарается» успеть к этой дате, но не исключает, что сроки открытия могут сдвинуться на неделю–две. 

«Нужно смонтировать обратно кресла, завезти оборудование, настроить, привести здание в надлежащий вид, потому что всё равно оно, пока не работало, немножко ушаталось», — рассказал директор кинотеатра.

НГС отправил запрос по условиям аренды в пресс-центр мэрии Новосибирска.

«Рассвет» закрылся больше чем полгода назад — 21 января 2019 года: в кинотеатре тогда говорили, что считают невыгодными новые условия аренды. После этого мэрия занялась поисками нового арендатора

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КОММЕНТАРИИ (11)

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11 июл 2019 в 16:23

Ох помню, какие там битвы были в конце 90х, когда на первом этаже в холле был клуб. )))) Сейчас детей туда не поведу - аура там не хорошая. Лучше в центр повезу или хотя бы в Аврору, с ней у меня свои воспоминания молодости - первые поцелуи и.т.д.

Кеша
11 июл 2019 в 16:10

Интересно, а мэр ответит своим рублем за то что по его вине кинотеатр полгода простоял пустой и не приносил в бюджет прибыли?

Фото пользователя
11 июл 2019 в 16:00

Это лучшая новость за последние дни.
Кинотеатр то хороший,новинки можно смотреть в новых креслах,в незатертых очках ( если 3d), рядом с домом.