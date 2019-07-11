«Рассвет» возвращается: на Затулинке снова открывают кинотеатр

Кинотеатр «Рассвет» прекратил работу 21 января — его владельцы съехали из здания, потому что их не устроили предложенные муниципалитетом условия аренды
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В мэрии Новосибирска объявили о том, что в следующем месяце на Затулинском жилмассиве снова откроется кинотеатр «Рассвет», который не работает с января.
Здание кинотеатра на улице Зорге, 47/2 займёт прежний арендатор, съехавший оттуда в начале года.
Как рассказал корреспонденту НГС директор кинотеатра «Рассвет» (ООО «Киносиб») Виктор Аксёнов, городские власти пошли на уступки и снизили арендную плату за помещение.
«И, собственно говоря, на тех условиях, которые они мне предложили, я уже готов был вернуться и вернулся», — поделился Виктор Аксёнов.
В пресс-центре мэрии Новосибирска накануне сообщили, что договор аренды с ООО «Киносиб» «находится в стадии оформления» и 11 июля на выездном совещании с участием мэра Анатолия Локтя арендатору передадут ключи от кинотеатра. Открытие «Рассвета», по данным пресс-центра, запланировано на 1 августа.
В свою очередь Виктор Аксёнов пояснил корреспонденту НГС, что «очень постарается» успеть к этой дате, но не исключает, что сроки открытия могут сдвинуться на неделю–две.
«Нужно смонтировать обратно кресла, завезти оборудование, настроить, привести здание в надлежащий вид, потому что всё равно оно, пока не работало, немножко ушаталось», — рассказал директор кинотеатра.
НГС отправил запрос по условиям аренды в пресс-центр мэрии Новосибирска.
«Рассвет» закрылся больше чем полгода назад — 21 января 2019 года: в кинотеатре тогда говорили, что считают невыгодными новые условия аренды. После этого мэрия занялась поисками нового арендатора.