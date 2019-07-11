Ждите письма счастья: на трамваях появились видеорегистраторы, которые штрафуют водителей на рельсах

Система будет фотографировать номера машин и автоматически отправлять их в Центр автофиксации правонарушений

На новосибирских трамваях начали устанавливать оборудование, которое будет автоматически отправлять в ГИБДД фото номеров машин, выехавших на рельсы.

«Я заявляю, что сегодня у нас оборудован трамвай, который ходит по Новосибирску. И те, у кого появляется желание пересечь путь трамваю, должны это иметь ввиду, — сообщил мэр Анатолий Локоть во время выездного совещания в Левобережном трамвайном депо. — То есть неизбежно придет "письмо счастья". Всё автоматизировано. Придет по номеру, на адрес, где зарегистрирован автомобиль. Естественно, придется платить соответствующий штраф».



Штраф — 500 рублей, уточнили в ГИБДД. Как объяснил и.о начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин, систему уже протестировали, определили алгоритм действий. Камеры будут постепенно устанавливать и на троллейбусах. Пока проект тестируют на трамвайном маршруте № 18 .

По словам Михаила Никулина, Новосибирск — первый в России город, где такой прибор устанавливают на трамваи Фото: Александр Ощепков / НГС

«Суть прибора в том, чтобы разгонять автомобилистов с выделенной полосы трамваев. У нас улица Сибиряков-Гвардейцев в этом отношении является самой проблемной, потому что по всей длине, где уложен трамвайный путь, водители нарушают режим выделенной полосы для трамваев, — привел пример Никулин. — Если какая-то авария, у нас срыв выпуска. Ленинский район — самый трамвайный район города, поэтому принято этот пилотный проект провести на 18-м маршруте, который сегодня очень востребован жителями Затулинки».



Штраф за выезд на трамвайные пути — 500 рублей Фото: Александр Ощепков / НГС

Прибор стоит внутри кабины, включается автоматически, фиксирует номера автомобилей, выехавших на трамвайные рельсы или на полосу для общественного транспорта (для троллейбусов). Информация передаётся в ГИБДД, после чего нарушивший правила дорожного движения водитель получит так называемое «письмо счастья».

