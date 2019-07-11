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Ждите письма счастья: на трамваях появились видеорегистраторы, которые штрафуют водителей на рельсах

Они автоматически отправляют в ГИБДД фото водителей, которые мешают трамваям

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Система будет фотографировать номера машин и автоматически отправлять их в Центр автофиксации правонарушений 

Фото: Александр Ощепков / НГС

На новосибирских трамваях начали устанавливать оборудование, которое будет автоматически отправлять в ГИБДД фото номеров машин, выехавших на рельсы.

«Я заявляю, что сегодня у нас оборудован трамвай, который ходит по Новосибирску. И те, у кого появляется желание пересечь путь трамваю, должны это иметь ввиду, — сообщил мэр Анатолий Локоть во время выездного совещания в Левобережном трамвайном депо. — То есть неизбежно придет "письмо счастья". Всё автоматизировано. Придет по номеру, на адрес, где зарегистрирован автомобиль. Естественно, придется платить соответствующий штраф».

Штраф — 500 рублей, уточнили в ГИБДД. Как объяснил и.о начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин, систему уже протестировали, определили алгоритм действий. Камеры будут постепенно устанавливать и на троллейбусах. Пока проект тестируют на трамвайном маршруте № 18

По словам Михаила Никулина, Новосибирск — первый в России город, где такой прибор устанавливают на трамваи

По словам Михаила Никулина, Новосибирск — первый в России город, где такой прибор устанавливают на трамваи

«Суть прибора в том, чтобы разгонять автомобилистов с выделенной полосы трамваев. У нас улица Сибиряков-Гвардейцев в этом отношении является самой проблемной, потому что по всей длине, где уложен трамвайный путь, водители нарушают режим выделенной полосы для трамваев, — привел пример Никулин. — Если какая-то авария, у нас срыв выпуска. Ленинский район — самый трамвайный район города, поэтому принято этот пилотный проект провести на 18-м маршруте, который сегодня очень востребован жителями Затулинки».

Штраф за выезд на трамвайные пути — 500 рублей

Штраф за выезд на трамвайные пути — 500 рублей

Прибор стоит внутри кабины, включается автоматически, фиксирует номера автомобилей, выехавших на трамвайные рельсы или на полосу для общественного транспорта (для троллейбусов). Информация передаётся в ГИБДД, после чего нарушивший правила дорожного движения водитель получит так называемое «письмо счастья».

По словам Никулина, эта система — по сути, аналог уличных камер видеофиксации, которых не хватает на городских магистралях. 

Автомобили часто выезжают на трамвайные рельсы, из-за чего происходят аварии. В конце июня на перекрёстке у стадиона «Спартак» в Центральном районе Новосибирска Volkswagen Tiguan врезался в трамвай, следующий по маршруту № 13, из-за того, что пытался объехать перекрытую улицу по трамвайным путям.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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11 июл 2019 в 15:09

А зачем?
Трамвай может просто потаранить нарушителя.
Чуть-чуть.

Фото пользователя
11 июл 2019 в 15:08

Дождались, без выборов никак не получалось придумать.