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Вам показалось: фитнес-клуб убрал камеры из женской раздевалки после жалобы клиентки

Руководство клуба заявило, что информация о камерах «не соответствовала действительности»

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Несколько дней назад камеры в женской раздевалке сфотографировала посетительница (фото слева). Сегодня их уже нет (фото справа) 

Фото: читательница НГС

Сегодня, 11 июля, из женской раздевалки фитнес-клуба Hammer Fit исчезли камеры видеонаблюдения. Об этом корреспонденту НГС сообщила посетительница клуба Екатерина (имя героини публикации изменено по её просьбе. — Прим. ред.), которая заметила их в начале этой недели и пожаловалась в редакцию. Она насчитала в женской раздевалке десять камер и разместила фотографии на сервисе отзывов Flamp. Клуб ответил ей, что всё законно, а сам пост в итоге был удален сервисом. 

«Камеры убрали. Наклейки на месте пока, но думаю второпях забыли», — рассказала корреспонденту НГС посетительница клуба Екатерина.

Редакция также получила официальный ответ от Hammer Fit за подписью директора по развитию сети Инны Ганиевой.

«Ваша информация не соответствует действительности, поскольку в клубе на улице Фрунзе в женской раздевалке камер видеонаблюдения нет», — говорится в ответе.

Сеть фитнес-клубов Hammer Fit сначала ответила недовольной клиентке на отзыв, но затем удалила текст

Сеть фитнес-клубов Hammer Fit сначала ответила недовольной клиентке на отзыв, но затем удалила текст

При этом в ответе недовольной посетительнице от представителя Hammer Fit была другая информация. Через несколько часов после публикации его удалили, но редакция НГС успела сделать скриншот. Компания поблагодарила клиентку за отзыв и добавила:

«Видеонаблюдение на территории фитнес-клубов ведётся в установленном законом порядке с целью обеспечения безопасности посетителей и сохранности их личных вещей, а также имущества организации. Камеры в женской раздевалке были установлены в связи с неоднократными жалобами посетительниц на пропажу материальных ценностей и отсутствия видеофиксации в зоне кабинок с вещами. Как только виновные в хищении лица были установлены, видеонаблюдение в этой зоне было прекращено и в настоящий момент не ведётся», — говорилось в ответе.

В начале июля другая сеть фитнес-клубов — Extreme Fitness — стала участницей громкого скандала, когда подала в суд на тренера из-за слишком эмоционального поста в Instagram.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Ваха
11 июл 2019 в 15:03

У меня лет 5-6 назад украли деньги из кабинки в Алексе. Прихожу, а замок в кабинке не открывается, сразу заподозрил неладное. У администратора есть специальное устройство и замочек они перерезали. Кошелек, ключи, от машины, документы, кредитные карты- ничего не пропало, только деньги из кошелька. Вызвал полицию, они там рядышком. Я так понял тогда воровали регулярно. Приняли заявление. Но как-то по тому найдут или нет- прогноз неутешительный.
Самое удивительное случилось через месяца 3. Позвонил следователь и сказал, что злоумышленника поймали и он хочет добровольно возместить мне ущерб. Следователь пригласил к себе, где молодой, прилично выглядящий парень (не похожий ни на наркомана, ни на вора) в присутствии адвоката принес мне извинения, а так же вернул украденные деньги в полном объеме и попросил подписать бумагу, что я к нему претензий не имею. Подписал, тем более с деньгами я давно распрощался и даже уже не надеялся. Не знаю чем там закончилось в суде, но иногда зло ловят и наказывают.

Basil P. Nile
11 июл 2019 в 14:55

Переодевание женщины — процесс квантовый. В женщине должна быть загадка, а при наблюдении волновая функция схлопывается и магия исчезает.

Греча
11 июл 2019 в 14:55

От таких заведений требовать порядочности и честности бесполезно. Это же вам не библиотека, где интеллигентные люди работают.