Вам показалось: фитнес-клуб убрал камеры из женской раздевалки после жалобы клиентки

Несколько дней назад камеры в женской раздевалке сфотографировала посетительница (фото слева). Сегодня их уже нет (фото справа)

Сегодня, 11 июля, из женской раздевалки фитнес-клуба Hammer Fit исчезли камеры видеонаблюдения. Об этом корреспонденту НГС сообщила посетительница клуба Екатерина (имя героини публикации изменено по её просьбе. — Прим. ред.), которая заметила их в начале этой недели и пожаловалась в редакцию. Она насчитала в женской раздевалке десять камер и разместила фотографии на сервисе отзывов Flamp. Клуб ответил ей, что всё законно, а сам пост в итоге был удален сервисом. «Камеры убрали. Наклейки на месте пока, но думаю второпях забыли», — рассказала корреспонденту НГС посетительница клуба Екатерина.

Редакция также получила официальный ответ от Hammer Fit за подписью директора по развитию сети Инны Ганиевой. «Ваша информация не соответствует действительности, поскольку в клубе на улице Фрунзе в женской раздевалке камер видеонаблюдения нет», — говорится в ответе.

Сеть фитнес-клубов Hammer Fit сначала ответила недовольной клиентке на отзыв, но затем удалила текст Фото: скриншот Flamp

При этом в ответе недовольной посетительнице от представителя Hammer Fit была другая информация. Через несколько часов после публикации его удалили, но редакция НГС успела сделать скриншот. Компания поблагодарила клиентку за отзыв и добавила:

«Видеонаблюдение на территории фитнес-клубов ведётся в установленном законом порядке с целью обеспечения безопасности посетителей и сохранности их личных вещей, а также имущества организации. Камеры в женской раздевалке были установлены в связи с неоднократными жалобами посетительниц на пропажу материальных ценностей и отсутствия видеофиксации в зоне кабинок с вещами. Как только виновные в хищении лица были установлены, видеонаблюдение в этой зоне было прекращено и в настоящий момент не ведётся», — говорилось в ответе.

