Адское пекло: в Новосибирск идёт сильная жара

«У нас постепенно устанавливается область высокого атмосферного давления на юге Западной Сибири, или, как мы говорим, антициклогенез, причём во всей толще тропосферы. Циклон высотный отжимается, отсекается в южном направлении, в горы уходит, и постепенно устанавливается сухая и жаркая погода в большинстве регионов юго-востока Западной Сибири. Поэтому в ближайшие трое суток мы предполагаем отсутствие осадков и постепенное-постепенное повышение температуры где-то по градусу по два в сутки», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в конце уходящей недели: осадков в городе и области не ожидается, а температура воздуха будет повышаться с каждым днём.

Если сегодня, 12 июля, в Новосибирской области синоптики прогнозируют максимум +24…+29 градусов, то в воскресенье, 14 июля, днём ожидается +27…+32. Ночные температуры в регионе тоже немного вырастут и к концу недели достигнут +13…+18 градусов, передал пресс-секретарь Гидрометцентра.



В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём будет +25...+27 градусов. В субботу ночная температура ожидается на уровне +15..+17 градусов, дневная — на уровне +27...+29. В воскресенье будет +16...+18 градусов ночью и +29...+31 днём.

«В связи с тем, что идёт при сухой погоде нарастание тепла, мы полагаем, что будет возрастать пожароопасность в лесах. <...> Ну и в утренние часы, конечно, возможны при ослаблении ветра туманы», — добавил Ренад Ягудин.

Знойные дни — это всегда сонливость, лень, а ещё опасность получить тепловой удар или обгореть на солнце. НГС вместе с диетологом и врачом-терапевтом Еленой Гарагулей вспомнил главные советы, которые помогут пережить жару без вреда для здоровья.