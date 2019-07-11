«Воображаемое тропическое блаженство»: о голубом озере за ТЭЦ-5 пишут зарубежные СМИ. Мы знамениты!

«Озеро создано человеком. Его неотразимая голубизна — результат солей кальция и оксидов металлов, которые сливает в него Тепловая электрическая станция номер 5. Однако это не останавливает поток людей, которые устремляются сюда за фотографиями воображаемого тропического блаженства», — пишет The New York Times.

ВВС приводят впечатления человека, который сфотографировался на надувном единороге и опустил ноги в воду.

«Мои ноги покраснели и чесались два дня, но чего не сделаешь для таких фото. Вода на вкус немного кисловата»

Телеканал CNN (США) приводит официальное заявление владельцев ТЭЦ-5 (СГК): «Ни в коем случае не входите в воду, это отстойник для отходов. Это очень рискованно». Но несмотря на предупреждения, озеро привлекает потоки желающих сделать фото для «Инстаграма», отмечает автор материала.

Испанский телеканал Español 24 (как и другие медиа) отмечает, что отстойник ТЭЦ-5 привлекает так называемых «инфлюэнсеров» — пользователей соцсетей (прежде всего «Инстаграма») с большим количеством подписчиков, которые идут на всё, чтобы получить яркие фото.



Британская The Guardian вчера насчитала в соцсетях уже больше 200 постов с фотографиями «Сибирских Мальдив». Наплыв туристов уже привел к тому, что здесь начали взламывать машины тех, кто приехал сделать красивое фото, пишет издание.

