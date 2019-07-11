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«Воображаемое тропическое блаженство»: о голубом озере за ТЭЦ-5 пишут зарубежные СМИ. Мы знамениты!

Количество публикаций идёт уже на десятки

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Фото: Александр Ощепков / НГС

Опасные «Сибирские Мальдивы» заинтересовали СМИ — накануне в иностранной прессе массово появились публикации о золоотвале ТЭЦ-5, наполненном голубой водой.

«Озеро создано человеком. Его неотразимая голубизна — результат солей кальция и оксидов металлов, которые сливает в него Тепловая электрическая станция номер 5. Однако это не останавливает поток людей, которые устремляются сюда за фотографиями воображаемого тропического блаженства», — пишет The New York Times.

Публикация в The New York Times

Публикация в The New York Times

«Сибирское озеро, которое полюбили инстаграммеры, отравлено, говорят на электростанции» — заголовок BBC

«Сибирское озеро, которое полюбили инстаграммеры, отравлено, говорят на электростанции» — заголовок BBC

ВВС приводят впечатления человека, который сфотографировался на надувном единороге и опустил ноги в воду.

«Мои ноги покраснели и чесались два дня, но чего не сделаешь для таких фото. Вода на вкус немного кисловата»

ВВС цитирует пользователя соцсетей

Телеканал CNN (США) приводит официальное заявление владельцев ТЭЦ-5 (СГК): «Ни в коем случае не входите в воду, это отстойник для отходов. Это очень рискованно». Но несмотря на предупреждения, озеро привлекает потоки желающих сделать фото для «Инстаграма», отмечает автор материала.

«"Новосибирские Мальдивы" — скрытая правда бирюзовых вод сибирского озера, которое триумфально шествует по "Инстаграму"» — заголовок в Espanol 24&nbsp;

«"Новосибирские Мальдивы" — скрытая правда бирюзовых вод сибирского озера, которое триумфально шествует по "Инстаграму"» — заголовок в Espanol 24 

Испанский телеканал Español 24 (как и другие медиа) отмечает, что отстойник ТЭЦ-5 привлекает так называемых «инфлюэнсеров» — пользователей соцсетей (прежде всего «Инстаграма») с большим количеством подписчиков, которые идут на всё, чтобы получить яркие фото.

Британская The Guardian вчера насчитала в соцсетях уже больше 200 постов с фотографиями «Сибирских Мальдив». Наплыв туристов уже привел к тому, что здесь начали взламывать машины тех, кто приехал сделать красивое фото, пишет издание.

«Инфлюенсеров предостерегают, что бирюзовое озеро в Сибири очень токсично» — заголовок TVA Nouvelles&nbsp;

«Инфлюенсеров предостерегают, что бирюзовое озеро в Сибири очень токсично» — заголовок TVA Nouvelles 

Британская Mirror добавляет, что само предприятие, чьей собственностью является ТЭЦ-5, сейчас принадлежит 47-летнему магнату Андрею Мильниченко, обладателю состояния 10,75 миллиарда фунтов (855 миллиардов рублей), «который известен своими яхтами Sailing Yacht A и Motor Yacht A (их общая стоимость превышает 700 миллионов евро).

Ближневосточное медиа The National указывает на то, что интерес к отравленному озеру в Сибири отчасти связан с тем вниманием, которое было привлечено недавно к Чернобыльской аварии. Многие пользователи соцсетей связывают голубой цвет с радиоактивностью, что делает красивые фото на фоне озера ещё более эффектными.

В СГК прежде утверждали, что, по результатам многочисленных проверок, радиационный фон на золоотвале в норме. Об этом НГС писал в начале июня в репортаже с золоотвала. Он расположен всего в 10 минутах езды от пединститута под Новосибирском, купаться или даже просто помочить ноги в нём категорически запрещено. 

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ТЭЦ-5Сибирские Мальдивы

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КОММЕНТАРИИ (37)

11 июл 2019 в 14:33

>Вода на вкус немного кисловата»

Мда...
А хорошо ли он ее распробовал?

Писатель
11 июл 2019 в 14:28

Вот уж действительно - прорыв ! Со страны стремительно выкачивают ресурсы, попутно превращая территорию в помойку, а народ только красивые фотки в инстаграм волнуют - маразм.

11 июл 2019 в 14:39

Некоторые люди просто заслуживают премию дарвина.